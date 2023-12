Проучване: Сезонните зеленчуци намаляват риска от рак

Т радиционната коледна вечеря може да има ползи за здравето, които намаляват риска от рак, установиха учени.

По-специално е установено, че морковите осигуряват противораков ефект, когато се консумират в достатъчно количество.

Яденето на пет моркова на седмица е свързано с 20% намаление на развитието на всички видове рак, според проучване в Нюкасълския университет.

Дори консумацията на само една порция седмично все още допринася за намаляване, с 4% по-малък шанс за получаване на болестта в сравнение с хората, които не ядат моркови.

Проучването заключава, че яденето на цял морков може да предотврати рака.

The traditional Christmas dinner can have health benefits that reduce the risk of cancer, scientists have found



