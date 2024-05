Невролог обясни как всъщност мисли мозъкът ни

Ч удили ли сте се някога как мозъкът ви създава мисли или защо нещо случайно се появява в главата ви? Може да изглежда като магия, но всъщност мозъкът е нещо като суперкомпютър в главата ви, който ви помага да мислите, учите и вземате решения.

(Във видеото може да научите повече за: Изумителни факти за мозъка)

Представете си мозъка си като оживен град с много улици и сгради. Всяка част от мозъка има специфична задача, точно както някои райони на града или някои сгради служат за различни цели. Когато имате мисъл, тя е като съобщение, което пътува през града, преминавайки от една област към друга.

Като професор по психология и неврология изучавам мозъка от почти 20 години. Невролози, невролози и неврохирурзи работят всеки ден, за да разберат по-добре мозъка. И все още има какво да научим.

Практиката и повторението създават умения

Невронът е ключов играч в мозъка - това са малки клетки, които изпращат и получават сигнали и съобщения, за да могат да комуникират помежду си.

Мозъкът ви има между 80 и 100 милиарда неврона. Невроните са склонни да се групират заедно, за да образуват невронни трасета, които са като улиците и магистралите в аналогията с града. Когато имате мисъл, невроните в мозъка ви се задействат и създават електрически импулси.

