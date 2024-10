Невероятно рядко събитие наблюдаваха в ускорителя на частици на ЦЕРН

У чени от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) са наблюдавали изключително рядко събитие, което може да подскаже за нова физика отвъд стандартния модел.

Нищо не се харесва повече на физиците на елементарните частици от това да разбиват частици една в друга и да наблюдават какво ще се получи от тази бъркотия. Такива експерименти могат да ни помогнат да открием доказателства за частици и процеси, предсказани от Стандартния модел на физиката на частиците - като Хигс бозона - или понякога да ни подскажат, че нещо ни липсва, като например разпадането на мезона В.

„Стандартният модел описва фундаменталните сили и градивните елементи на Вселената. Това е изключително успешна теория, но има няколко загадки на Вселената, които Стандартният модел не обяснява, като например природата на тъмната материя и произхода на дисбаланса между материя и антиматерия във Вселената“, обяснява през 2020 г. професор Марк Томсън, председател на Съвета за научни и технологични съоръжения и участник в експеримента NA62.

