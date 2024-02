Колега на Меган Маркъл разкри, че сватбата ѝ е била съпътствана от "неприятна" миризма

С ватбата на Меган Маркъл и принц Хари може и да е изглеждала перфектна, но според бившия ѝ колега от "Костюмари" тя не е миришела толкова красиво, колкото е изглеждала.

Рик Хофман, който си партнираше в хитовия сериал с Маркъл, разкри в подкаста "Chicks in the Office", че се е натъкнал на "нещо наистина ужасно и неприятно" във въздуха, а злополучната му реакция е била заснета.

Meghan Markle’s ‘Suits’ co-star reveals her wedding to Prince Harry was plagued by a ‘foul’ smell https://t.co/QQo1TEoZBY