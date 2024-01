Непознатата история на любовницата на княз Батенберг, която му ражда 9 деца

К огато през април 1879 г. София е избрана за столица на младата българска държава, градът посреща събитието с 11 694 жители, 3306 къщи, 2 училища, 10 хана и 120 дюкяна. Няма осветление, няма тротоари, няма канализация – навсякъде кал, прах и мръсотия. Представяте ли си какво е първото впечатление от София на потомствения аристократ Александър Батенберг, син на германски принц, чието семейство има роднински връзки с английското кралско семейство, и на полска графиня, която е руска придворна дама! Но той е безкрайно млад – само на 22 години, и не се отчайва от потресаващата гледка. Напротив, гори от желание в качеството си на пръв български княз да помогне на тези хора да се измъкнат от османските робски окови и да стъпят на краката си, пише Edna.bg.

Когато го окуражава да приеме престола, Бисмарк иронично му пожелава: “Идете в България: Все ще ви остане най-накрай един приятен спомен.”

Всъщност Железния канцлер, както наричат Бисмарк, много добре знае, че Батенберг е препоръчан от руския император Александър Втори и е поддържан и от останалите Велики сили. В изборната декларация депутатите изтъкват участието му в състава на руската войска в решителните битки с турците при Шипка, Казанлък и Стара Загора, заради което е носител на Георгиевски кръст за храброст.

Образован, строен, мъжествен, много красив, с бадемови весели очи, с тънки вежди, бяло лице с алени бузи и черни засукани мустачки, 22-годишният княз веднага прави много силно впечатление на всички, които се стичат да го посрещат на българска земя. Най-възхитени, разбира се, са младите момичета, особено след като научават, че е ерген. А по-първите хора в държавата веднага бързат да вредят дъщерите си я за придворни дами, я на някаква друга работа в княжеския дворец.

Веднага щом пристига в България, Негово княжеско височество започват да ремонтират стария турски конак, за да го приспособят за негов палат. Зидари, тапицери, дърводелци – немци, българи, италианци, месеци наред работят усърдно. Почти всички материали идват от чужбина. Разноските за превоз са 4 пъти по-големи от парите за работата и материалите. Скоро князът си има и височайша спалня, която всъщност е стаята, в която само преди няколко години е подписана смъртната присъда на Левски.

С течение на времето все повече започва да се носи мълвата за сребролюбието на княза. От уста на уста плъзва, че иска 2 милиона лева, за да се ожени.

Alexander Joseph GCB (Bulgarian: Александър I Батенберг; 5 April 1857 – 17 November 1893), known as Alexander of Battenberg, was the first prince (knyaz) of the Principality of Bulgaria from 1879 until his abdication in 1886. pic.twitter.com/sN6lH1Yfaj