Непланирана, но щастлива изненада: Меган Фокс за четвъртото си дете

М еган Фокс разкрива нови подробности около четвъртото си дете.

В сряда, 21 май, 39-годишната актриса публикува отново видеоклип с участието си в новия сериал на Amazon Prime „Overcompensating“. Към видеото Фокс добави лично послание, разкривайки, че по време на снимките е била бременна в шестата седмица.

Меган Фокс стана майка за четвърти път

„👀 На 38 години, бременна в шестата седмица (непланирана, но щастлива изненада)“, написа Фокс. „Моля, спрете да слушате патриархата. Жените са вечни светлинни същества ✨ Ние нямаме срок на годност.“

Тя добави още: „Не им позволявайте да ви отнемат силата. Както и да е... гледайте @overcompensating 🤷🏻‍♀️😂“

Megan Fox Says Her Pregnancy at 38 with MGK Was 'Unplanned But a Happy Surprise': Women 'Do Not Have an Expiration Date' https://t.co/GFZwtZCZYD

Меган Фокс посрещна четвъртото си дете — дъщеря — през март, заедно с бившия си годеник, музиканта Machine Gun Kelly (MGK), на 35 години. Актрисата вече е майка на трима сина — Ноа (12 г.), Боди (11 г.) и Джърни (8 г.) — от бившия си съпруг Брайън Остин Грийн.

Звездата от „Тялото на Дженифър“ роди дъщеря си — първото ѝ дете с MGK — на 27 март. Кели сподели радостната новина в Instagram, публикувайки черно-бяло видео, на което държи ръчичката на новородената.

„Тя най-накрая е тук!! Нашето малко небесно семе 🥹💓♈️♓️♊️“, написа музикантът към видеото. „27.03.2025 г.“

В кадрите се вижда как Кели нежно гали пръстите на дъщеря си, създавайки трогателен момент между баща и дете.

Фокс и MGK, които обявиха годежа си през януари 2022 г., се разделиха в края на ноември същата година — малко след като съобщиха, че очакват дете.

Бременната Меган Фокс се раздели с Machine Gun Kelly

Няколко месеца след раждането на дъщеря им, източник разкри пред PEOPLE, че бившата двойка не е заедно, въпреки че MGK понякога остава да нощува в дома на Фокс.

Megan Fox Via Instagram Story says she was 6 weeks pregnant when she had her cameo in Overcompensating! Swear Megan Fox has always looked incredible 😍 @meganfox #MeganFox #MGK pic.twitter.com/Z7Vpdseu2J