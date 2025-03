Меган Фокс стана майка за четвърти път

С емейството на Меган Фокс се разрасна с още един член.

38-годишната актриса посрещна четвъртото си дете – момиченце и първото ѝ с бившия ѝ годеник Machine Gun Kelly, на 27 март. 34-годишният певец сподели радостната новина в Instagram, публикувайки видео с новородената си дъщеря.

„Тя най-накрая е тук!! Нашето малко небесно семе 🥹💓♈️♓️♊️“, написа Кели в описанието към публикацията, добавяйки: "27.03.25 г."

В черно-бялото видео той е заснет как държи ръчичката на дъщеря си и нежно гали пръстчетата ѝ. Фокс и Кели се сгодиха през януари 2022 г., но се разделиха в края на ноември миналата година, малко след като обявиха очакването на бебето си. Актрисата вече е майка на трима сина – 12-годишния Ноа, 11-годишния Бодхи и 8-годишния Джърни, които споделя с бившия си съпруг Браян Остин Грийн.

След раздялата с Кели източник разкри пред PEOPLE, че Фокс избягва контакт с него. „Те дълго време се опитваха да накарат връзката си да проработи, но за Меган това беше изтощително“, споделя източникът. „Вече е приключила с него. Сега иска да се фокусира върху бебето и синовете си. Живее сама и няма много контакт с MGK.“

