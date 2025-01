Machine Gun Kelly проговори за отношенията си с бременната Меган Фокс

Machine Gun Kelly привидно реагира на твърденията, че той и бременната Меган Фокс „не са в добри отношения“ и „дори не си говорят“ с наближаването на термина ѝ.

„Как може „източници да казват“, когато източниците не са казали нищо“, написа рапърът в Instagram във вторник, заедно със свои снимки без риза, на които гледа през прозореца.

MGK не предостави повече контекст, но часове по-рано TMZ съобщи, че „линиите за комуникация“ между него и бившата му годеница са „затворени“.

„Вътрешни лица казаха на изданието, че звездата от „Трансформърс“ „не иска да има нищо общо“ с бившия си, твърдейки: “Всички в обкръжението ѝ са щастливи от това. ... Те смятат, че тя най-накрая се е вразумила, като го е изключила от живота си“.

Източникът подчертава, че не е ясно как музикантът и Фокс, която трябва да роди през март, ще общуват, когато бебето се роди.

Вътрешни източници разкриха, че 38-годишната актриса има „всички намерения“ да поддържа приятелски отношения на съвместно родителство с MGK.

През ноември 2024 г. бившата двойка прекрати отношенията си по време на ваканция в Колорадо, след като Фокс открила нещо в телефона на MGK, което я накарало да напусне пътуването по-рано и сама.

Само две седмици преди раздялата им двамата обявиха, че очакват първото си дете заедно.

MGK reacts to claims he’s not in contact with pregnant ex Megan Fox https://t.co/zRAYDZyiFa pic.twitter.com/TxZEAtFAQP