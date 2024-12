Историята на бурната любов на Меган Фокс и Machine Gun Kelly

М еган Фокс и Machine Gun Kelly се разделиха само няколко седмици след като тя разкри, че е бременна с първото им общо дете; ето всичко, което трябва да знаете за техния вихрен романс.

Макар че раздялата не е потвърдена публично от нито една от знаменитостите, големи издания като Daily Mail, Us Weekly, TMZ и People твърдят, че е така, като всички се позовават на анонимни източници.

Ето всичко, което трябва да знаете за бурния романс на двойката.

Megan Fox and Machine Gun Kelly have split just months before the arrival of their baby, @TMZ reports. pic.twitter.com/PYJlJ5lh5L — Pop Crave (@PopCrave) December 10, 2024

Кога се разделиха Меган Фокс и Machine Gun Kelly?

Според TMZ двойката - която е във връзка от 2020 г. насам - е прекарала уикенда за Деня на благодарността в Колорадо. Според изданието 38-годишната звезда от филма „Тялото на Дженифър“ намерила в телефона на MGK материали, които били разстройващи, което накарало 34-годишния рапър да напусне пътуването сам. Двойката се разделила и според съобщенията не се е виждала оттогава.

Фокс прекратила връзката, след като заподозряла, че той си пише с други жени. Твърдят също, че това се е случило около уикенда на Деня на благодарността, според анонимен източник, който е говорил с Daily Mail.

„Меган просто беше приключила с всичко това. Беше приключила с поведението му и с начина, по който се отнасяше към нея“, казва предполагаем вътрешен източник пред изданието.

„Когато тя забременя, той си мислеше, че това означава, че тя ще остане с него независимо от всичко - а това не е така. Най-важното нещо в света на Меган в момента е нероденото ѝ бебе и тя няма проблем да отглежда детето сама“.

„Те се разделиха в края на ноември" - заяви източник пред Us Weekly във вторник. „Опитваха се да се сближат отново след бременността, но и двамата са твърде темпераментни и отново изпаднаха в състояние на постоянни скандали. Не им е лесно да бъдат заедно“.

Megan Fox is “distraught” after being “blindsided” by Machine Gun Kelly split, @people reports. pic.twitter.com/w5nJYfICV9 — Pop Crave (@PopCrave) December 11, 2024

Все пак вътрешният източник отбеляза, че Фокс и Machine Gun Kelly (истинско име Колсън Бейкър) „е възможно да се съберат отново“ някой ден, тъй като двойката има история на раздели и помирения.

Източник, който говори с People, отразява тези твърдения, като казва: „Връзката им винаги е била нестабилна. Те се обичат, но нямат съвместими характери. И двамата са с горещи глави, драматични и упорити. Когато са добре заедно, те са страхотни.“

Съобщение за бременността на Меган Фокс

Фокс, която през 2023 г. говори открито за претърпян спонтанен аборт, се включи в Instagram на 11 ноември, за да съобщи новината, че е бременна. В публикацията тя качи две снимки, като на първото изображение актрисата е покрита с черна боя, притиснала бременното си коремче. Вторият кадър е на тест за бременност, който е положителен. Фокс отбеляза Machine Gun Kelly в поста, потвърждавайки, че той е бащата на бебето.

Спонтанен аборт на Меган Фокс

Когато Фокс сподели съобщението си за бременността в Instagram, тя изглежда спомена факта, че преди това е преживяла спонтанен аборт, като написа: „Никога нищо не е наистина загубено. Добре дошла обратно.“

В стихосбирката си от 2023 г. „Хубавите момчета са отровни“, актрисата говори откровено за спонтанния аборт, когато пише за ултразвук на момиченце в 10-та седмица.

„Искам да държа ръката ти / да чуя смеха ти, но сега / трябва да кажа / сбогом“, пише тя, преди да добави по-късно: „Затварям очи и си представям, че те държа плътно до гърдите си, докато те изтръгват от вътрешностите ми.“

През ноември 2023 г. Фокс разказва за преживяното с Kelly, докато промотира книгата в предаването „Добро утро, Америка“.

„Никога през живота си не съм преминавала през подобно нещо. Имам три деца, така че беше много трудно и за двама ни и ни изпрати на много диво пътешествие заедно и поотделно... опитвайки се да се ориентираме: „Какво означава това?“ и „Защо се случи това?“ - казва тя.

Същия месец звездата от „Трансформърс“ разказа за спонтанния аборт по време на разговор с Women's Wear Daily, разкривайки, че е преживяла извънматочна бременност (бременност, която настъпва извън матката. Това е животозастрашаващо състояние) години по-рано.

Machine Gun Kelly and Megan Fox have split just months before the arrival of their baby, TMZ reports. pic.twitter.com/Nc07QKP3ix — Pop Base (@PopBase) December 10, 2024

Женени ли са MGK и Меган Фокс?

Не, двойката не е сключвала брак, но се сгоди през юни 2020 г. На 10 януари 2020 г. актьорът и певицата обявиха плана си да се оженят, като и двамата публикуваха подробности за пищния си годеж в Instagram след година и половина срещи.

Двойката сподели видеоклип, в който Kelly е застанал на едно коляно „под същите клони, под които се влюбихме“, и блестящия пръстен с изумруд и диамант.

Megan Fox says she and Machine Gun Kelly drank each other’s blood after he proposed to her. pic.twitter.com/IdspZmViGZ — Pop Crave (@PopCrave) January 12, 2022

„През юли 2020 г. седнахме под това дърво“, написа Фокс в своя надпис в Instagram. „Помолихме за магия. Бяхме забравили за болката, с която щяхме да се сблъскаме заедно в такъв кратък, трескав период от време. Не осъзнавахме работата и жертвите, които връзката щеше да изисква от нас, но се опиянявахме от любовта. И кармата.“

Тя продължи: „Някъде година и половина по-късно, след като бяхме преминали през ада заедно и се бяхме сплотили повече, отколкото някога съм си представяла, че е възможно, той ме помоли да се омъжа за него. И както във всеки живот преди този, така и във всеки следващ, аз се съгласих. ...и след това си изпихме кръвта. 1.11.22.“

Изневерил ли е MGK на Меган Фокс?

Machine Gun Kelly allegedly cheated on Megan Fox with his guitarist Sophia Llyod which ultimately lead to their break up. pic.twitter.com/C5RkkSnzEn — Pop Tingz (@ThePopTingz) February 14, 2023

Въпреки че TMZ съобщи, че Фокс „е намерила материали в телефона на MGK, които са били разстройващи“, изневярата във връзката не е потвърдена от нито една от страните.

На 19 февруари 2023 г. Фокс влезе в Instagram, за да отрече слуховете за изневяра, които се разпространяваха по това време.

Феновете спекулираха, че Kelly е изневерил на актрисата със Софи Лойд, музикантка, която свири на турнето на групата на Kelly.

Мениджърският екип на Лойд обаче бързо разпространи изявление, в което опроверга тези съобщения.

„Софи Лойд е професионален, завършен музикант, който ненужно беше въвлечен в медиите въз основа на неоснователни обвинения, отправени от социалните медии“, гласи изявлението от 15 февруари същата година, според People.

Как се запознават Меган Фокс и MGK?

Двамата се запознаха на снимачната площадка на криминалния трилър Midnight in the Switchgrass в Пуерто Рико през март 2020 г., в който участва заедно с Брус Уилис.

Двойката потвърди връзката си през юли същата година, когато даде съвместно интервю за подкаста Give Them Lala. Фокс заяви, че е имала незабавна химия с Кели, докато е била на снимачната площадка.

Разводът на Меган Фокс с Брайън Остин Грийн

Фокс подава молба за развод с бившия си съпруг Брайън Остин Грийн през ноември 2020 г. след 10-годишен брак, като разводът им е финализиран през октомври 2021 г.

Грийн е най-известен с ролята си на Дейвид Силвър в „Бевърли Хилс, 90210“. Сред другите му известни роли са Шон Хийли в „Управление на гнева“ и Кийт Уотсън в „Отчаяни съпруги“.

След като се запознават на снимачната площадка на ситкома Hope & Faith, Фокс и Грийн започват да се срещат през 2004 г. Те се женят на 24 юни 2010 г. на частна церемония в курорта Four Seasons в Мауи, Хавай.

Megan Fox and Machine Gun Kelly are rumored to have broken up just weeks after announcing their pregnancy. pic.twitter.com/RSq0Jpe854 — Pop Hive (@thepophive) December 10, 2024

People съобщават, че на 21 август 2015 г. Фокс подава молба за развод за първи път с Грийн, позовавайки се на непреодолими различия. В началото на 2016 г. обаче те отново са заедно и очакват третото си дете, което се ражда през август 2016 г.

Три години по-късно, на 25 април 2019 г., Фокс подава молба за прекратяване на развода от 2015 г., според US Weekly. Въпреки това през май 2020 г. Грийн разкрива, че двамата с Фокс официално са се разделили.

Слухове за връзка между Микеле Мороне и Меган Фокс

След като се появи новината, че Фокс и Кели уж са се разделили, представител на актьора Микеле Мороне, колега на Фокс от „Подчинение“, трябваше да отрече съобщенията, че двамата се срещат.

„Всякакви обвинения отвъд работното приятелство са просто неверни. Те снимаха филм заедно преди една година. В момента Микеле е в Италия, където снима друг проект“, заяви представител на Мороне пред TMZ, след като в мрежата беше споделен клип, на който Фокс и Мороне са заедно на снимачната площадка. Според изданието кадрите са заснети преди година.

Коя е бившата на Machine Gun Kelly - Ема Канън?

Ема Канън и Kelly се запознават преди певицата да стане известна и имат обща 15-годишна дъщеря, Кейси Колсън Бейкър, родена на 24 юли 2009 г. Не е ясно колко време двойката е била заедно преди да се раздели, но Kelly е бил на 18 години, когато посрещат дъщеря си.

Канън поддържа нисък профил и изглежда няма публични профили в социалните мрежи. Смята се, че въпреки раздялата си, Канън и Kelly са в добри отношения, тъй като продължават да отглеждат дъщеря си Каси заедно.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase