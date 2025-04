Machine Gun Kelly опроверга слуховете за името на дъщеря си с Меган Фокс

Machine Gun Kelly внесе яснота относно името на новородената си дъщеря и майка ѝ, Меган Фокс.

В понеделник, 31 март, MGK, известен като Machine Gun Kelly, уточни пред феновете, че името на дъщеря им с Фокс не е "Celestial Seed" („Небесно семе“).

Меган Фокс стана майка за четвърти път

34-годишният изпълнител на Emo Girl съобщи в четвъртък, 27 март, че той и бившата му годеница, 38-годишната Меган Фокс, са посрещнали дъщеря си. В първоначалната си публикация в Instagram той сподели видео, на което държи новороденото.

„Тя най-накрая е тук!! Нашето малко небесно семе 🥹💓♈️♓️♊️“, написа MGK в описанието на публикацията, добавяйки и датата на раждане на бебето.

След като приветстваха бебето си, MGK (чието истинско име е Колсън Бейкър) поясни в Instagram Story в понеделник, че истинското име на новороденото все още не е разкрито.

„Чакайте, хора... името ѝ не е „Небесно семе“ 🤣“, написа той върху екранна снимка от TikTok видео, което обобщаваше новината за раждането.

„Майка ѝ ще ви каже името, когато сме готови“, допълни той.

Ден след като обяви раждането на дъщеря си, MGK сподели, че е композирал музика за този специален момент.

„Родена в 432 HZ“, написа той в Instagram Story на 28 март. „Какво епично пътешествие, слава Богу 🎹🥁🎵🎸🎺.“

