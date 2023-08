Неочакван гост: Мечка отиде на сватба и изяде всички десерти

В Съединените щати мечка стана неочакван гост на сватба. Това съобщава ABC7 News.

A bear crashed our dream wedding and ate all the desserts. Our big day was unforgettable. https://t.co/995cdJmdn1

Жителите на щата Колорадо Брандън Мартинез и Кейлин Макроси-Мартинез се сблъскали с необичаен инцидент на собствената си сватба. Мечка надникнала в шатрата на тържеството им в търсене на храна. След като открил маса с десерти, хищникът решил да си похапне от сладкишите. Въпреки че охраната бързо прогонила животното, мечката изяла всичко, без да остави възможност на останалите гости и младоженците да опитат празничните лакомства.

After it rained on Cailyn and Brandon's wedding day, a bear showed up uninvited and destroyed the dessert table.



📽️: Brandon Reimers pic.twitter.com/wkQ3EwwVwX