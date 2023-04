Необикновени истории за избори в различните епохи

Ч ерният пиар, "въртележките“ и "решетките“, сбиванията в избирателните секции и подмяната на протоколите на избирателните комисии вече не са рядкост на изборите в недемократичните страни. Но историята на различни изборни технологии, включително нечестни, се корени в далечното минало.

Римски сенат

В древен Рим кандидатите за изборна длъжност обръщали специално внимание на самоизтъкването. Кандидатът е наемал симпатизанти, които са го следвали из града и са го хвалели всячески. Робът, който е познавал добре жителите на тази или онази улица, предлагал имената на господаря. Когато кандидатът е говорил с минувач, се е обръщал към него по име, за да изглежда, че познава всички жители на Рим. (По-късно тази техника е използвана от Наполеон Бонапарт, за да спечели популярност сред войнишките маси.)

Древните римляни, с цялото си благородство, не са пренебрегвали използването на черни PR техники. В писмо до "краля на ораторите“ Марк Тулий Цицерон неговият брат дава някои препоръки как да се проведе предизборна кампания: "Внимавайте състезанието да е великолепно, тържествено, блестящо, популярно, изпълнено с достойнство, но също така за твоите съперници да се разпространяват съответстващите на нрава им позорни слухове, а ако това е възможно – и за престъпления, разврат или екстравагантност.

Year 39CE: BREAKING: Roman Senate tells reporters at The Daily Sol Invictus news papyrus that the Emperor Caligula should be voted out of office. “We must place faith in our elections as the cornerstone of our system”, said one senator, who was executed immediately afterwards. pic.twitter.com/0eTWXbaUCQ — Jack'sHouse🇺🇦✡️OfPancakes (@RegimeChangeInc) September 29, 2021

Избори по шум

В древен Новгород главата на града - посадникът - се е избирал на градския съвет. Победителят се е определял не от броя на привържениците, а от силата на шума, който са вдигали. Сто ревящи са можели да надвикат над триста тихи. След гласуването често се е случвало победилата партия да избива загубилата.

Но понякога веднага са започвали с кавги. Резултатът от такива "избори" се е смятал за справедлив, тъй като са виждали в него елемент на Божия съд - този, на когото Бог помага, се оказва по-силен.

Вярно е, че е имало "измами “ дори при такава доста проста форма за определяне на победителите. Хрониките за 1359 г. описват епизод, когато представители на една от страните се появяват въоръжени на площада. Летописецът нарича подобно поведение "нарушение на обичая на градския двубой“, който се води с юмруци.

Либерийски феномен

Един от начините за изборна манипулация е завишаването на избирателната активност. При ниска избирателна активност противниците на победителя винаги имат възможност да кажат, че за последния е гласувала незначителна част от населението - много по-малко от половината, една трета или дори една четвърт.

През 1927 г. либерийският президент Чарлз Кинг решава да пресече подобни приказки в зародиш. От 15 000 либерийски избиратели 234 000 са гласували за него. Избирателната активност е 1560%.

Чарлз Кинг беше вписан в Книгата на рекордите на Гинес като гений за изборни измами.

Как се появи gerrymandering?

Губернаторът на Масачузетс Елбридж Джери влезе в световната история като изобретател на "политическата геометрия" или gerymandering - термин в съвременната политическа наука, който се отнася до технологията за получаване на желания резултат на избори чрез специфично разпределение на границите на избирателните райони.

На изборите за щатски сенат през 1812 г. партията на губернатора беше по-малко популярна от опозиционната партия. Но хитростта и изобретателността помогнаха на Джери да спечели най-много места в Сената. Той намали избирателните райони по такъв начин, че неговите поддръжници спечелиха в повечето от избирателните райони (по един кандидат от всеки избирателен район отиде в Сената).

Ако границите на избирателните райони са ясно фиксирани, тогава технологията може да се използва само в модифициран вид - отрязвайки "ненадеждните" сегменти от електората от изборния процес.

Фалшиви избиратели и "Кървавият Канзас"

Изборите в Канзас през 1854 г. доведоха до местна гражданска война на територията на отделен щат.

Спомнете си, че по това време щатите бяха разделени на робовладелски, където робството беше разрешено, и аболиционисти, където робството беше забранено.

За да запазят влиянието на собствениците на роби в Канзас, няколкостотин жители на съседния робски щат Мисури се преместиха в него. Наричаха ги фиктивни избиратели. Противниците на робството в Канзас обявиха резултатите от вота за несправедливи и сформираха собствено щатско правителство. Политическата конфронтация много бързо се превърна във въоръжени сблъсъци, които влязоха в историята на САЩ под термина "Кървав Канзас“. Локалната война в Канзас е предшественик на известната американска гражданска война през първата половина на 1860-те години.

Nope. And nope. Kansas was never a “border” state. Kansas was a free state, hence, Kansas “Bloody Kansas”. pic.twitter.com/931LDjETxH — DevinsCat 🇺🇸🌻💛💙 (@DevinsCat1) May 22, 2022

Линкълн и буре вино

На изборите за Конгрес на САЩ през 1840 г. бъдещият легендарен президент Ейбрахам Линкълн (изобразен на банкнотата от 5 долара) постигна победа с това, което днес би се нарекло купуване на гласове. По този начин той спести почти всички пари, събрани за фонда на кампанията си.

Линкълн имаше 400 долара за провеждане на предизборната кампания. Срещу 1,50 долара кандидатът купил буре вино, за да почерпи избирателите. Спояването на гласоподаватели не беше нещо ново по това време. Така направиха и много кандидати. Линкълн обаче внася елемент на оригиналност в традиционната процедура. Той напивал само съмняващите се.

Един печели, друг се назначава

След Гражданската война от 1860 г. северняшкият герой генерал Улисис Грант става президент два пъти. Но през 1876 г. печели Самуел Тилдън, представител на Демократическата партия, която е популярна в южните, бивши роби щати.

Победата на Тилдън се възприема от северняците, които печелят Гражданската война, като развитие на реваншистки тенденции. Тогава просто беше решено да се преразгледат резултатите от гласуването в щатите, които най-активно подкрепиха Тилдън.

В резултат на това представителят на Републиканската партия Ръдърфорд Хейс беше провъзгласен за президент.

Изобретателите на "въртележката“

"Въртележките“, които вдигнаха толкова много шум на президентските избори в началото на този век, бяха известни преди сто години.

При първите избори за Държавна дума в Руската империя през 1906 г. е използвана технологията за наемане на избиратели, които са гласували няколко пъти срещу пари или за бутилка водка в избирателните секции.

В Симферопол представители на октомврийската партия организират закупуването на персонализирани покани, които са изпратени на избирателите. Можело да се гласува с явяване в избирателната секция и представяне на покана. Купените покани са били раздадени на фиктивни избиратели. Случаите на използване на "въртележката“ са станали публично достояние поради факта, че някои участници в измамата, след като са получили аванс, веднага са се напили и "изгорели“ в избирателните секции, обърквайки имената, посочени в поканата.

Преброяване във Флорида

През 2000 г. борбата за място в Овалния кабинет се оказва изключително упорита. Във Флорида разликата между републиканеца Джордж У. Буш и демократа Ал Гор беше само 1000 гласа в полза на първия с 6 милиона избиратели.

Защо тези 1000 гласа са толкова важни?

"Акцентът“ на американските избори е, че гласоподавателите всъщност не избират президента, а избирателите. Победа във Флорида дори с един глас означаваше, че всички 25 избиратели от този щат дадоха своя глас за победителя, така да се каже, потвърждавайки волята на избирателите. При такава нестабилна разлика поддръжниците на Гор решиха: "Ами ако“. В края на краищата, когато се изчислява, човешкият фактор може да играе роля, резултатът не може да бъде напълно точен.

Демократите поискаха повторно преброяване. И започна преброяването на гласовете. Но републиканците не са родени от нищото и са намесили съдилищата. След поредица от присъди за и против, Върховният съд излезе с окончателна присъда: спиране на повторното преброяване.

Любопитното е, че като цяло в страната Гор беше подкрепен от близо половин милион повече избиратели.

Подобни ситуации - единият събира повече гласове, а другият става президент - в Щатите, макар и рядко, се случват. На изборите през 2016 г. 3 милиона избиратели повече гласуваха за Хилъри Клинтън, но Тръмп стана президент с най-много електорални гласове.

Гласуване с машина

В някои американски щати можете да гласувате с помощта на машина. През 2012 г., когато демократът Обама и републиканецът Ромни се бориха за президентския пост, в щата Пенсилвания беше хваната автоматична машина в измама. В интернет изтече видео, на което ясно се вижда как един от гласувалите натиска бутона с името на Обама, а в прозореца за проверка се появява името на неговия конкурент Мит Ромни. Републиканците, от друга страна, говориха че гласовете, подадени за Ромни, са били преписани на Обама.

If the US election is stolen Tues., this is how it will happen. The #scorecard app that Obama used in 2012 tinkers with the #voting machines at the #count.



The US #Election2020 is a global election#scorecard = #ElectionFraud https://t.co/F6pTTLnnhAhttps://t.co/I4rtp0ItuN pic.twitter.com/EeM8DPLTYy — Philip Morris (@philipxmorris) November 2, 2020

Много трудни избори

Една от най-сложните системи за президентски избори е в Египет. Не е лесно да станеш кандидат. Кандидат може да бъде издигнат от партия, регистрирана най-малко пет години преди изборите. Тоест без независими. Лице не по-младо от 40 години може да стане президент. Той не трябва да има криминално досие, дори заличено (според египетската система четвъртият президент на Украйна би бил съвсем друг човек). Потенциалният президент не трябва да е наркоман, фалирал или луд.

Президентът се избира чрез пряко гласуване. Но приключенията на победителя не свършват дотук.

Кандидатурата за президент трябва да бъде одобрена от най-малко 250 депутати от двете камари на парламента, както и от Народните съвети на поне 14 провинции (общо 27).

Най-лесните избори

Малко хора осъзнават, че в Корейската народнодемократична република също се провеждат президентски избори. Както в Украйна - на всеки пет години.

Председателят на Държавния съвет Ким Чен-ун гласува за Обединения фронт

Ким Ир Сен, който почина четири години по-рано, беше обявен за вечен президент през 1998 г. Но можете да участвате (или по-скоро за гражданите на КНДР е невъзможно да не участвате) в изборите за Върховното народно събрание.

Изборите в КНДР могат да бъдат вписани в Книгата на рекордите на Гинес като най-безконфликтните. Не се използват нито мръсни технологии, нито подкупване на избиратели. Избирателната активност винаги е около 100% (на изборите през 2014 г. - 99,97%). 100 процента подкрепа получи Обединеният демократичен отечествен фронт.