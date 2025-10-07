Любопитно

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

7 октомври 2025, 12:35
Н а бляскавото ревю на Dior пролет/лято 2026 в Париж всички погледи бяха приковани към Чарлийз Терон и Джони Деп, след като кратък, но неловък момент между двамата бивши колеги взриви социалните мрежи. Сцената предизвика лавина от коментари за стари отношения и накара феновете да се запитат какво всъщност се е случило между тях.

50-годишната Терон и 62-годишният Деп последно се появиха заедно на екран през 1999 г. във филма „Съпругата на астронавта“, но миналата седмица пътищата им отново се пресекоха — този път на едно от най-престижните модни събития в света.

И двамата са дългогодишни посланици на Dior – Терон е лицето на легендарния парфюм J’Adore, а Деп представлява мъжката линия Sauvage. Въпреки това, от вече разпространения видеоклип става ясно, че срещата им далеч не е била сърдечна.

На кадрите се вижда как Терон приветства с усмивка Бернар Арно, председателя на LVMH, и първата дама на Франция Бриджит Макрон, с традиционни целувки по бузите. До тях стои Деп, изглеждащ така, сякаш очаква своя ред – но актрисата го подминава, без дори да го погледне.

Моментът оставя актьора неловко да стои зад групата, което веднага поражда буря от спекулации онлайн. Един потребител, споделил видеото, коментира: „Чарлийз Терон игнорира Джони Деп“.

Очевидното пренебрежение от страна на Терон идва само година след като актрисата, според медийни публикации, е „харесала“ статия в Time от 2023 г., критикуваща завръщането на Деп след шумния му съдебен процес.

Макар нито един от двамата да не е направил официален коментар, източник, цитиран от Page Six, твърди, че събитието е било изключително хаотично и омаловажава случката като „несъществена“. Въпреки това, онлайн вълната от реакции е трудно да бъде пренебрегната.

Публикацията, която Терон е „харесала“, се отнася до ожесточената публична съдебна битка на Деп с бившата му съпруга Амбър Хърд. След процеса актьорът загуби ключови роли във франчайзи като „Фантастични животни“ и „Карибски пирати“, и призна в интервю от 2022 г.: „Бях отбягван, зарязан, изгонен, насилствено изтласкан, отменен — както искате го наречете.“

Оттогава Деп постепенно възстановява публичния си имидж, насочвайки се към европейското кино и модата, вместо към холивудските блокбъстъри. Участието му във френския филм „Жан дю Бари“ бе посрещнато с бурни овации на фестивала в Кан през 2023 г., а малко по-късно актьорът подписа рекорден договор с Dior на стойност 20 милиона долара, за да продължи да бъде лицето на Sauvage.

Деп се завърна и към музиката, подновявайки участията си с групата Hollywood Vampires — поредна стъпка в постепенното му завръщане в светлината на прожекторите.

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

