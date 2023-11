Чарлийз Терон споделя за ужасяващата нощ, в която майка ѝ убива баща ѝ

Ч арлийз Терон все още се справя с „травмата“ от нощта, в която майка ѝ, Герда Мариц, стреля и убива бащата на актрисата, Чарлз Терон.

В ново интервю за списание Town & Country актрисата от "Чудовището" сподели дали тревожният момент я е подтикнал да се ангажира с борбата с насилието над жени.

Charlize Theron reflects on ‘trauma’ of mom fatally shooting dad in self-defense https://t.co/S5dBYoypRQ pic.twitter.com/0Gws2IObu5

"Бих казала следното: Това е проста връзка", каза тя. "Но мисля, че е много по-сложно от това да имаш само една травматична нощ в живота си."

През юни 1991 г. бащата на звездата от "Лудия Макс: Пътят на яростта", Чарлз, пиян заплашва 15-годишната тогава актриса и нейната майка.

„Баща ми беше толкова пиян, че дори не можеше да ходи, когато влезе в къщата с пистолет“, каза тя през декември 2019 г. „Майка ми и аз бяхме в спалнята ми, облегнати на вратата, за да не може той да влезе през нея. Той направи крачка назад и просто стреля три пъти през вратата. Нито един от куршумите не ни уцели, което е просто чудо.“

