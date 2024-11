Южноафриканска активистка с ХИВ поема Instagram-а на Чарлийз Терон

М лада южноафриканска активистка, родена с ХИВ, ще поеме акаунта на актрисата Чарлийз Терон в Instagram в неделя, когато се отбелязва Световният ден за борба със СПИН, предаде АФП, позовавайки се на ООН.

21-годишната Номонде Нгема ще контролира акаунта на известната южноафриканската актриса, която има 7,6 милиона последователи, се казва в прессъобщение Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS).

HIV activist to use Charlize Theron's Instagram for a day https://t.co/FaojuxHXL3

Младата жена е посветила работата си за повишаване на осведомеността в борбата с предразсъдъците и стигмата, свързани с ХИВ. В профила на актрисата в Instagram тя ще акцентира върху преките преживявания на млади хора, живеещи с ХИВ, се посочва още в съобщението за пресата.

Чарлийз Терон, посланик на мира на ООН и носителка на "Оскар", е особено отдадена на превенцията на ХИВ и казва в прессъобщението, че "слагането на край на СПИН е постижима цел".

Според актрисата обаче тя може да бъде постигната само ако напълно бъдат премахнати вредните модели на стигма и дискриминация чрез закони, политики и практики, които защитават хората, живеещи с ХИВ.

"Предавам своя Instagram на една невероятна млада активистка, Номонде Нгема, която ще сподели своята вдъхновяваща история по случай Световния ден за борба със СПИН", казва Терон.

HIV activist to use Charlize Theron’s Instagram for a day#entertainmentnews #borneobulletin #HIVactivist #use #CharlizeTheron #Instagramhttps://t.co/KWYoC6muQf