Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Д окато отбелязва края на една изключително успешна година, Памела Андерсън е готова да разкрие какво наистина се е случило между нея и Лиъм Нийсън, нейния партньор във филмовия хит от лятото „Голо оръжие“, пише списание PEOPLE.

Макар че заглавията за тяхната изненадваща романтика бяха приети с ентусиазъм от мнозина и със скептицизъм от други, 58-годишната Андерсънсподеля спомените си от личната им връзка за първи път.

„Щом трябва да знаете – Лиъм и аз бяхме романтично обвързани за кратко, но едва след като приключихме снимките“, казва тя. Двамата прекарали „интимна седмица“ в дома му в северната част на щата Ню Йорк. „Имах си собствена стая“, отбелязва тя. „И двамата бяхме с асистентите си; дори семейство мина да ни види“.

Двамата „отидохме на вечеря в малко френско ресторантче, където той ме представи като „бъдещата госпожа Нийсън“, продължава тя. Прекарвали време в градината му, където, по думите ѝ, „се погрижих за една роза, обрасла с мента… Бях щастлива да помогна, а той го оцени“.

След това, което тя нарича тяхната „романтична изгубена седмица“, по време на която Нийсън прогонил мечка от прозореца на кухнята, облечен само с халат, „се разделихме, за да работим по други филми“, обяснява тя.

Двамата се срещнали отново по време на летните промоции на „Голо оръжие“, гушкайки се и държейки се за ръце, тя дори дала на Нийсън игриво докосване със своя балсам за устни Sonsie в шоуто на Анди Коен What Happens Live.

„Забавлявахме се“, казва тя, определяйки връзката им като „малко като филм на Нанси Майърс“. „Винаги ми беше смешно, когато хората си мислеха: „О, това е PR трик. А аз си казвах: PR трик? Това е истинско. Имаме истински чувства. Обожавам Лиъм“, добавя тя, „но честно казано, по-добре сме като приятели“.

Двамата се видели за последно през август, когато той я изненадал, като дошъл да я гледа на престижния театрален фестивал в Уилямстаун, където тя играела в Casino Real по Тенеси Уилямс. „Той е голям поддръжник на новата посока в кариерата ми и мило ми казва, че много се гордее с мен“, споделя тя. „Сигурна съм, че винаги ще бъдем част от живота на другия“.