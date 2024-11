Американски круиз предлага 4-годишно бягство по време на президентството на Доналд Тръмп

Б азирана във Флорида круизна компания предлага на недоволните американски гласоподаватели възможността да избягат, като пътуват по света по време на предстоящите четири години на Доналд Тръмп.

(Във видеото може да научите повече за: Тръмп отново начело на САЩ, какво означава изборът му за Европа)

Villa Vie Residences се възползва от резултатите от изборите, като предлага на американците четиригодишно бягство - продължителността на един президентски мандат - на цена от около 160 000 долара на човек, което ще ги отведе до повече от 425 пристанища в 140 държави.

„Tour La Vie“ предлага четири оферти, които не са толкова изтънчено насочени към поддръжниците на демократите:

- Едногодишно бягство от реалността

- Двугодишен избор в средата на мандата

- Тригодишна програма „Навсякъде, освен у дома"

- Четиригодишно прескачане напред

„Ако търсите бягство... няма по-добро място от кораба, нали, където можете да се събуждате всеки ден в нов двор и да получите всичко, от което се нуждаете“, казва Микаел Петерсон, основател и главен изпълнителен директор на компанията.

Петерсон заяви, че компанията е започнала работа по маркетинговата кампания преди изборите и е щяла да я проведе независимо от това кой ще спечели.

„Всъщност това изобщо не е политическа кампания... просто се случи така, че Тръмп спечели и в момента в САЩ живеят повече недоволни демократи, отколкото републиканци“, каза той.

