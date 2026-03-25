Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

25 март 2026, 14:11
Н АСА се отказва от плановете за разполагане на космическа станция в лунна орбита и ще използва нейните компоненти за изграждането на база на стойност около 20 милиарда щатски долара на повърхността на Луната през следващите седем години, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на ръководителя на агенцията Джаред Айзъкман.

Айзъкман, който пое поста през декември, обяви промяната на плановете при откриването на събитие в централата на НАСА във Вашингтон, където очерта редица корекции в лунната програма „Артемис“ („Артемида“).

„Не би трябвало да изненадва никого, че спираме „Гейтуей“ в сегашния му вид и се фокусираме върху инфраструктура за устойчиви операции на лунната повърхност“, посочи той.

Станцията "Лунар Гейтуей" трябваше да служи като орбитална платформа и междинна спирка за астронавтите преди кацане на Луната. Пренасочването ѝ към повърхностна база обаче ще бъде сложно.

„Въпреки реалните предизвикателства с хардуера и графика, можем да пренаредим оборудването и ангажиментите към международните партньори“, добави още Айзъкман, цитиран от Ройтерс.

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари по програмата „Артемис“ и засилват напрежението сред компаниите, особено на фона на плановете на Китай за кацане на Луната около 2030 г.

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 14 минути

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 21 минути

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

България Преди 40 минути

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Любопитно Преди 55 минути

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любопитно Преди 1 час

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

България Преди 1 час

Според Николай Найденов Агенцията планира и разходва публичния ресурс неправилно

Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Свят Преди 1 час

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 1 час

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Любопитно Преди 1 час

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

България Преди 1 час

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

България Преди 1 час

След слънчев четвъртък с температури до 18°, в петък времето рязко се променя с интензивни валежи и гръмотевици. Вижте кога дъждът ще премине в сняг и къде вятърът ще донесе студен фронт през почивните дни

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

България Преди 1 час

Кабинетът изтъкна важността на мерките, но оспори правната форма на предложението

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

България Преди 1 час

Очаква се те да бъдат обявени до няколко дни

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Свят Преди 2 часа

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Петко Христов: Тежко пътуване, топло време, голяма влага, но вече всичко е наред

Gong.bg

Марин Петков: Искам да празнувам титлата на Левски като фен

Gong.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg