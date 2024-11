„Нанесох много вреди“: Дензъл Уошингтън разказа за злоупотребата си с наркотици и алкохол

Д ензъл Уошингтън разкрива, че в миналото е употребявал наркотици и алкохол, като признава, че е „нанесъл много вреди“ на тялото си.

69-годишният носител на „Оскар“ е трезвен от почти 10 години, но в зимния брой на Esquire откровено разказва за някогашните си пороци.

Уошингтън заяви, че нездравословните му навици са започнали с виното.

„Виното е много сложно. То е много бавно. Не е като бум, изведнъж“, споделя той в интервюто.

Актьорът от „Гладиатор II“ обяснява: „Никога не съм се друсал с хероин. Никога не съм се дрогирал с кокаин. Никога не съм се дрогирал с твърди наркотици.

„Имах идеална идея за дегустации на вино и всичко останало - така беше в началото. А това е много фино нещо. Искам да кажа, че аз пиех най-доброто.“

Уошингтън споделя, че е имал огромна изба в дома си и често е профуквал хиляди долари за скъпи бутилки.

„Научих се да пия най-доброто. И изпивах бутилки за по 4000 долара, само защото това беше останало“, казва той.

Въпреки честата си употреба на алкохол, Уошингтън казва, че не се е отдавал на него по време на снимките.

„Никога не съм пил, докато съм работил или съм се подготвял. Връщах се от работа и започвах - можех да правя и двете“, обяснява актьорът.

Актьорът заяви, че „не е пил“, когато е снимал драмата „Полет“ от 2012 г., в която играе пилот алкохолик.

„Сигурен съм, че го направих веднага след като приключих. Това беше към края на пиенето, но знаех много за това, че се събуждам и се оглеждам, без да знам какво се е случило“, каза той пред Esquire.

Уошингтън се отказва от пиенето през декември 2014 г., малко след 60-ия си рожден ден. Размишлявайки върху миналото си, актьорът признава: „Нанесох много вреди на тялото си. Ще видим. Бил съм чист.“

Той ще навърши 70 години на 28 декември и призна, че „това е последната глава“.

Наскоро Уошингтън обяви, че ще се пенсионира след следващата си порция филми.

„Сега нещата се отварят за мен - като това, че съм на 70 години. Това е истинско. И това е добре“, каза той пред изданието. „Това е последната глава - ако имам още тридесет, какво искам да правя? Майка ми доживя до деветдесет и седем. Аз правя най-доброто, на което съм способен.“

