Марк Куин: Творецът, който изцежда кръвта си всяка година

Н а всеки пет години, в продължение на пет месеца, британският художник Марк Куин изцежда 5 литра от собствената си кръв и я разлива в полупрозрачен, охладен калъп на лицето си. Резултатът е постоянно обновяваща се серия от автопортрети, в които художникът с право може да твърди, че е вложил повече от себе си, отколкото който и да е художник преди него. За някои наблюдатели продължаващата серия "Аз" на Куин не е нищо повече от ужасен и вампирски трик.

За други творбата е олицетворение на прочувствен и дързък принос към традицията на себепредставянето, за която са допринесли такива велики художници като Рембранд, Ван Гог и Синди Шърман - творба, която дълбоко подчертава крехкостта на битието.

През 2009 г. британската Национална портретна галерия придобива "Аз" на Марк Куин. В прессъобщението на музея творбата е описана като "неконвенционална, новаторска и предизвикателна".

"Аз" е изработен от пет литра от собствената кръв на Куин, приблизително толкова, колкото има в тялото на възрастен мъж. Тя е извличана в продължение на една година, след което е изливана в калъп на главата на художника и замразявана. Кървавата глава, както я нарича таблоидната преса, остава замразена в кутия от плексиглас върху хладилен агрегат от неръждаема стомана.

Which objects in our Collection terrify you? Perhaps Marc Quinn's Self, a self-portrait made from 8 pints of the artist's blood? #Museum101 pic.twitter.com/TA9ImGZZyF