Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

П резидентът на Южна Корея Ли Дже Мюн заяви, че е призовал китайския лидер Си Дзинпин да му помогне да ограничи ядрената програма на Пхенян и е предложил замразяване в замяна на „компенсация“.

Ли е първият южнокорейски лидер, който посещава китайската столица от шест години насам. На 5 януари той се срещна в Пекин със Си, ден след като Северна Корея, която разполага с ядрено оръжие, изстреля две балистични ракети в Японско море.

В Шанхай в края на посещението си той каза, че е призовал Пекин да помогне за връщането на Пхенян на масата за преговори, предаде АФП.

„Бих искал Китай да играе посредническа роля по въпросите, свързани с Корейския полуостров, включително ядрената програма на Северна Корея. Всички наши канали са напълно блокирани. Надяваме се Китай да може да служи като посредник – посредник за мир“, каза той на на Си.

В отговор китайският лидер призова Сеул да прояви „търпение“ към Пхенян, като се има предвид колко обтегнати са станали отношенията между двете Кореи, заяви Ли.

„И те са прави. Дълго време ние провеждахме военни действия, които Северна Корея би възприела като заплаха“, посочи той.

Южнокорейският президент също така представи план, според който Пхенян ще замрази ядрената си програма в замяна на „компенсация“.

„Само спирането на настоящото ниво – без допълнително производство на ядрени оръжия, без прехвърляне на ядрени материали в чужбина и без по-нататъшно развитие на междуконтинентални балистични ракети – вече би било печалба“, настоя той, имайки предвид междуконтиненталните балистични ракети.

„В дългосрочен план не трябва да се отказваме от целта за ядрено-свободен Корейски полуостров“, добави той.

Ли каза също, че е помолил Пекин да предаде това послание на Пхенян и че „има консенсус по тези точки от страна на китайците“.