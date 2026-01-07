Неправоспособен шофьор катастрофира в Разградско след употреба на алкохол и наркотици

П олицията e иззела автомобила на неправоспособен 37-годишен шофьор от разградското село Ясеновец, който е катастрофирал след употреба на алкохол и амфетамин, съобщиха от полицията в Разград.

Сигнал за произшествието е подаден около 01:30 часа в нощта срещу сряда на тел. 112. Управлявайки лек автомобил към Ясеновец, шофьорът загубил контрол над превозното средство, напуснал пътното платно и се преобърнал.

При извършената проверка полицейските служители установили, че водачът е неправоспособен. Тестът за алкохол с техническо средство отчел 2,24 промила в издишания въздух, а полевият наркотест дал положителен резултат за амфетамин. От мъжа е взета кръвна проба за химичен анализ.

Автомобилът е иззет, а шофьорът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е образувано досъдебно производство.