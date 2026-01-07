Свят

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Айдарус аз Зубайди трябваше да участва в мирна конференция в Рияд на 7 януари

7 януари 2026, 09:30
Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна
Източник: БТА/АР

Л идерът на южните сепаратисти в Йемен, Айдарус аз Зубайди, беше изключен от Президентския съвет, обвинен в държавна измяна и обявен за избягал в сряда, 7 януари, когато трябваше да участва в мирна конференция в Рияд, която трябваше да възстанови мира между различните фракции начело на страната, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

В същото време коалицията, водена от Саудитска Арабия, обяви, че е провела "ограничени превантивни удари" срещу сепаратистите, за да им попречи "да разширят конфликта". В съобщението си коалицията също така посочи, че Аз Зубайди е "избягал и се намира на неизвестно място". Той не се е качил на самолета, който трябваше да го отведе в Саудитска Арабия за мирните преговори.

Айдарус аз Зубайди е лидер на Южния преходен съвет (ЮПС), който се стреми да възстанови държавата в южната част на Йемен, където между 1967 и 1990 г. е съществувала независима република. В началото на декември неговите сили завзеха обширни територии. Но фракциите, близки до Рияд, подкрепени от саудитски удари, отвърнаха на удара и в началото на януари си върнаха загубените територии. Рияд нанесе и удари, за които твърдеше, че са били насочени срещу пратка с оръжия от ОАЕ. След натиск от страна на Саудитска Арабия и ултиматум от борещите се срещу хусите сили, ОАЕ заяви в събота, 3 януари, че е изтеглила своите сили.

Саудитска Арабия покани двете страни на "диалог" в своята столица днес, за да сложи край на сблъсъците. ЮПС потвърди участието си в тази конференция. Но около полунощ коалицията е получила информация, че Аз Зубайди "е преместил значителни сили, включващи бронирани машини, бойни превозни средства, тежко и леко оръжие и боеприпаси" към провинция Дале, неговата крепост в югозападната част на Йемен, според съобщението.

Делегацията на сепаратистите е излетяла за Рияд, но без Аз Зубайди, "който е избягал на неизвестно място, оставяйки членовете и лидерите на STC без никаква информация за това какво е станало с него, след като е раздал оръжия и боеприпаси, с цел да предизвика безредици в Аден в следващите часове", добави коалицията, споменавайки временната столица на йеменското правителство.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Айдарус аз Зубайди Йемен Южни сепаратисти Саудитска Арабия Мирни преговори Конфликт в Йемен Държавна измяна Коалиция Избягал лидер Аден
Последвайте ни

По темата

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Висока опасност от лавини в Пирин

Висока опасност от лавини в Пирин

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 2 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 3 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 2 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 3 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Усложнена зимна обстановка в Европа: Отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища

Свят Преди 20 минути

Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Свят Преди 34 минути

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

България Преди 1 час

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция)

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

България Преди 1 час

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Свят Преди 1 час

Френската киноикона почина на 91-годишна възраст на 28 декември

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Пари Преди 2 часа

От 8 януари такива ще има и в зимните ни курорти Банско, Боровец и Пампорово

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 2 часа

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 2 часа

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Технологии Преди 2 часа

Целта на корейския производител е до 2028 г. вече да е разгърнал производствен годишен капацитет от 30 000 робота, които да бъдат качени заедно с хората на поточната линия за производство на коли

Как да направите детокс след празниците?

Как да направите детокс след празниците?

Любопитно Преди 2 часа

По време на празниците всеки си угажда повече от обичайното, а януари е време за равносметка

<p>Politico: Тръмп е по-уверен от всякога</p>

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Свят Преди 2 часа

През годините след бунта в Капитолия Тръмп е научил, че е почти невъзможно да бъде наказан президент, който реши да тества границите на Конституцията

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Любопитно Преди 2 часа

Скалните пирамиди край село Стоб са истински природен феномен, който се е формирал стотици хиляди години под влиянието на различни климатични фактори, те не впечатляват с мащаб, а с характер – с онова усещане за тишина и древност, което те обгръща още при първата среща

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

България Преди 2 часа

Предвижда се отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни

САЩ: Армията е опция за Гренландия

САЩ: Армията е опция за Гренландия

Свят Преди 10 часа

Придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 11 часа

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

България Преди 11 часа

Какъв е последният път на българските монети

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

От Холивуд до литературата: Какво свързва Никълъс Кейдж, Луис Хамилтън и Георги Господинов

Edna.bg

Ивановден е! Имениците, поверията и ритуалите на 7 януари.

Edna.bg

Звезда на Брайтън обяви страхотна новина

Gong.bg

Проблемите за Тер Стеген нямат край

Gong.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg

Празнуваме Ивановден

Nova.bg