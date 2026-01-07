Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Л идерът на южните сепаратисти в Йемен, Айдарус аз Зубайди, беше изключен от Президентския съвет, обвинен в държавна измяна и обявен за избягал в сряда, 7 януари, когато трябваше да участва в мирна конференция в Рияд, която трябваше да възстанови мира между различните фракции начело на страната, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

В същото време коалицията, водена от Саудитска Арабия, обяви, че е провела "ограничени превантивни удари" срещу сепаратистите, за да им попречи "да разширят конфликта". В съобщението си коалицията също така посочи, че Аз Зубайди е "избягал и се намира на неизвестно място". Той не се е качил на самолета, който трябваше да го отведе в Саудитска Арабия за мирните преговори.

Айдарус аз Зубайди е лидер на Южния преходен съвет (ЮПС), който се стреми да възстанови държавата в южната част на Йемен, където между 1967 и 1990 г. е съществувала независима република. В началото на декември неговите сили завзеха обширни територии. Но фракциите, близки до Рияд, подкрепени от саудитски удари, отвърнаха на удара и в началото на януари си върнаха загубените територии. Рияд нанесе и удари, за които твърдеше, че са били насочени срещу пратка с оръжия от ОАЕ. След натиск от страна на Саудитска Арабия и ултиматум от борещите се срещу хусите сили, ОАЕ заяви в събота, 3 януари, че е изтеглила своите сили.

Саудитска Арабия покани двете страни на "диалог" в своята столица днес, за да сложи край на сблъсъците. ЮПС потвърди участието си в тази конференция. Но около полунощ коалицията е получила информация, че Аз Зубайди "е преместил значителни сили, включващи бронирани машини, бойни превозни средства, тежко и леко оръжие и боеприпаси" към провинция Дале, неговата крепост в югозападната част на Йемен, според съобщението.

Делегацията на сепаратистите е излетяла за Рияд, но без Аз Зубайди, "който е избягал на неизвестно място, оставяйки членовете и лидерите на STC без никаква информация за това какво е станало с него, след като е раздал оръжия и боеприпаси, с цел да предизвика безредици в Аден в следващите часове", добави коалицията, споменавайки временната столица на йеменското правителство.