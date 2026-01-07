Папа Лъв XIV: Човечеството ще бъде преобразено от Бога, не от бълнувания за всемогъщество

С призиви за мир, с пожелание за надежда и с предупреждение срещу самозабравата на властимащите, папа Лъв Четиринадесети сложи край с тържествена литургия на Богоявление на Юбилея на Римокатолическата църква. Вчера папата затвори и последната от светите врати, отворени за Юбилейната година – тази във ватиканската базилика „Свети Петър“, след като в периода 25 декември - 2 януари последователно бяха затворени светите двери и в римските базилики „Санта Мария Маджоре“, „Сан Паоло фуори ле Мура“, „Сан Джовани ин Латерано“ и специалната света врата, отворена по настояване на предходния папа Франциск в римския затвор "Ребибия", обобщават италиански медии.

В проповедта си по повод закриването на Юбилейната година папата заяви, че любовта към мира и стремежът към него означава да се брани нещо свято и оприличи мира на новородено, което е малко, деликатно и крехко, припомня АНСА.

"Около нас една изкривена икономика се опитва да извлече печалба от всичко. Виждаме го. Пазарът превръща в бизнес дори човешкия стремеж да търси, да пътува, да започне нещата отначало. Нека се запитаме: възпита ли ни Юбилеят да бягаме от онзи тип ефективност, който свежда всичко до продукт, а човешкото същество – до потребител? След тази година ще бъдем ли по-способни да разпознаваме в посетителя поклонника, в непознатия – онзи, който търси нещо, в далечния – сродния, в различния – спътника в пътуването?“, заяви още папата по време на литургията, на която присъстваше и италианският президент Серджо Матарела.

Лъв Четиринадесети припомни, че Юбилеят на църквата е протекъл под мотото на надеждата и призова хората да продължат да са поклонници на надеждата и след приключване на Юбилейната година. Понтификът изрази и надежда, че след Юбилея на надеждата „човечеството ще бъде преобразено не от бълнувания за всемогъщество, а от Бога, който от любов стана плът“, посочва АНСА.

Юбилеят на Римокатолическата църква започна де факто още преди началото на отминалата 2025 г. Първата света врата беше отворена от предходния папа Франциск в базиликата „Свети Петър“ на Бъдни вечер през 2024 г. Последва отварянето на следващите четири свещени врати, съответно на 26 и 29 декември 2024 г. и на 1 и 5 януари 2025 г., се припомня в официалния сайт на Юбилейната година.

With visible emotion, Pope Leo XIV closes the Holy Door of St. Peter’s Basilica—the last one still open—marking the end of the Jubilee of Hope 2025. Crossed by over 33 million pilgrims, the door had been opened by Pope Francis on Christmas Eve, December 24, 2024. The 27th… pic.twitter.com/BQA1ZGBHak — EWTN Vatican (@EWTNVatican) January 6, 2026

След което дойде ред на низ от събития, надлежно изброени на сайта. Това бяха така наречените отделни Юбилеи на представители на различни съсловия, които последователно дойдоха във Ватикана и в обкръжаващия го Рим. Още на 24–26 януари 2025 г се проведе Юбилеят на света на комуникациите, събрал във Ватикана представители на всякакъв род комуникационни институции и медии. На 8–9 февруари 2025 г. беше Юбилеят на въоръжените сили, полицията и сигурността, последван на 15–18 февруари 2025 г. от Юбилея на творците и на света на културата. На 8–9 март 2025 г. беше Юбилеят на света на доброволците и хуманитарните организации, а на 5–6 април 2025 г. – Юбилеят на болните и на здравния свят, докато на 25–27 април 2025 г. се състоя Юбилеят на тийнейджърите. На 28–29 април 2025 г. се проведе този на хората с увреждания. На 4–5 май 2025 г. се състоя Юбилеят на предприемачите, последван на 10–11 май 2025 г. от Юбилея на музикалните оркестри и уличните трупи. На 12–14 май 2025 г. се състоя Юбилеят на източните църкви, а на 16–18 май 2025 г. – Юбилеят на братствата. На 30 май – 1 юни 2025 г. беше Юбилеят на семействата, на децата, на бабите и дядовците и на възрастните хора. През юни се проведоха съответно на 7–8 юни Юбилеят на движенията, асоциациите и новите общности, на 14–15 юни Юбилеят на спорта, на 21–22 юни Юбилеят на управляващите, на 23–25 юни 2025 г. Юбилеите на семинаристите, свещениците и епископите. На 28–29 юли 2025 г. се състоя Юбилеят на дигиталните мисионери и католически инфлуенсъри, а на 28 юли – 3 август 2025 г. – този на младите. На 20 септември 2025 г. беше Юбилеят на работещите в правосъдието, на 4–5 октомври 2025 г. – този на мисионерския свят, а на 4–5 октомври 2025 г. – този на мигрантите. На 18 октомври 2025 г. се проведе Юбилеят на ромите, синтите и на пътуващите общности, а на 27 октомври–1 ноември 2025 г. – Юбилеят на образователния свят. На 8 ноември 2025 г. беше Юбилеят на работещите, на 16 ноември 2025 г. - Юбилеят на бедните, а на 22–23 ноември 2025 г. – Юбилеят на хоровете и хоровите групи. Последният Юбилей беше този на затворниците, състоял се на 14 декември 2025 г. За него във Ватикана получиха разрешение да дойдат и малка група затворници.

Паралелно с това във Ватикана и в Рим имаше много съпътстващи прояви. Така например по време на Юбилея на младежите през лятото в местността Тор Вергара в покрайнините на столицата се състоя голяма литургия на открито, привлякла 2 милиона богомолци от цял свят и протекла при изключително комплексна логистика и мерки за сигурност. През септември във Ватикана имаше огромно шоу с дронове. Пак тогава беше канонизиран и първият светец от поколението на милениалите. На няколко пъти на площад „Свети Петър“ бяха организирани и концерти с участието на световноизвестни изпълнители. Всеки ден в определен часов пояс на всеки кръгъл час се състоеше и поклонение до всяка една отворена света врата в четирите базилики във Ватикана и в Рим. Организаторите на програмата на Юбилейната година бяха разработили и специално приложение, в което богомолците можеха да се регистрират за всяко едно събитие.

В понеделник, ден преди приключването на Юбилейната година, организаторите й направиха равносметка за нея пред медиите на специална пресконференция във Ватикана, припомнят световните агенции и италианските медии. Архиепископ Рино Физикела, който беше отговорно лице от Ватикана, следящо как протича цялата Юбилейна година и който е по принцип е пропрефект на Дикастерия за евангелизацията, съобщи, че Юбилеят е привлякъл във Ватикана и в Рим 33 475 369 души, което е било повече от прогнозираните на 31,7 милиона души. Те са били от 185 страни. От тях всеки трети поклонник е бил италианец, но над 12 процента са дошли от САЩ, може би привлечени от факта, че новият папа е от тази страна. Големи групи поклонници е имало и от Перу, където новият папа е прекарал десетилетия като мисионер и църковен предстоятел.

„Целият свят дойде в Рим и във Ватикана. Данните за бройката на хората, дошли тук, показва, че тази вековна институция е все още една динамична църква, която върви напред и която съумява да гледа с реализъм, но и с вяра предизвикателствата, пред които е изправена“, заяви Физикела на пресконференцията. Той подчерта, че Юбилеят не е бил просто една изгубена инвестиция, а една водеща сила, която е стимулирала цялостния икономически растеж, обобщават Франс прес, „РАИ нюз“, АНСА и Ройтерс.

На пресконференция заместник-председателя на канцеларията на премиера на Италия Джорджа Мелони – Алфредо Мантовано, заяви, че чрез начина, по който е протекъл Юбилеят, Рим може да кандидатства образно казано за издаването на нов патент, наречен „Метод Юбилей“. Той изтъкна работата, свършена от италианското правителство за плавното протичане на Юбилейната година и подчерта, че това е било едно от многото предизвикателства, пред които правителството се е изправило и на които е съумяло да даде решения.

The #Jubilee of Hope comes to an end. A year of grace that saw the Holy Door opened by Pope Francis and closed today by Pope #LeoXIV.



The Church, in time and in history, continues her journey, and it is the hand of God that dispenses His mercy. pic.twitter.com/qJ7bfEsEKg — Silere non possum (@silerenonpossum) January 6, 2026

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери подчерта, че „Юбилеят беше двигател за града, за неговото преобразяване, с поглед към света, защото радостта, която поклонниците донесоха, докосна сърцата на римляните, които от своя страна показаха своето гостоприемство“. Говорейки за преобразяване на Рим, Гуалтиери припомни, че в столицата бяха реализирани около 3200 строителни проекта в последните няколко години. За много от тях бяха използвани европейски средства. Сред по-впечатляващите бяха обновяването на моста „Сант’Анджело“, освежаването на фонтана „Треви“, обновяването на площад „Навона“, цялостната промяна на визията на площада пред „Сан Джовани ин Латерано“. През Юбилейната година бяха открити и две нови метростанции по третата линия на римското метро, които са не само транспортни хъбове, но и музеи, в които се помещават археологически находки, намерени по време на строителните дейности.

Най-големият реализиран проект за Юбилея беше създаването на напълно нов площад между района на „Свети Петър“ и замъка „Сант’Анджело“. Това е площад „Пия“, който се намира в началото на широкия булевард „Вия дела Кончилиационе“, водещ към „Свети Петър“. Новият площад „Пия“, заради който трафикът трябваше да бъде пренасочен през подземен тунел, е с модерна визия и в центъра му има два кръгли фонтана, подобни на кръгли каменни басейни. Площадът контрастира с визията на архитектурата на булеварда, тръгващ от него и от двете страни, на който има сгради, построени по времето на фашизма. Самият булевард пък е бил построен за Юбилея през 1950 г., като за целта е бил разрушен цял квартал, припомня Асошиейтед прес. Новият площад „Пия“ напълно контрастира и с бароковото великолепие на базиликата „Свети Петър“, отбелязва Асошиейтед прес.

По време на пресконференцията в понеделник стана ясно, че именно площад „Пия“ е бил ябълка на раздора между Физикела и Гуалтиери. Физикела сподели, че не е харесал фонтаните на площада, докато Гуалтиери е бил очарован от тях. Физикела призна, че и до днес не ги харесва, но вече е свикнал с тях, припомня Асошиейтед прес.

Заради мащабните строителни дейности за Юбилея Рим за известно време се превърна в истинска строителна площадка, което създаде проблеми в трафика и породи недоволство у някои хора. Недоволство имаше и от това, че собствениците на имотите за краткосрочен наем завишиха цените на нощувките, което се отрази и на дългосрочните наеми, отбелязва Ройтерс.

За проявите в рамките на Юбилея трябваше да бъде приложен мащабен план с мерки за сигурност, поясни на пресконференцията в понеделник префектът на Рим Ламберто Джанини. Той каза, че 2025 г. от гледна точка на сигурността, е била „изключително натоварена година не само заради Юбилея, но и заради проявите, свързани със случващото се по света“, предаде АНСА. Той визираше и това, че заради Юбилея във Ватикана през годината за среща с папа Франциск и с неговия приемник Лъв Четиринадесети дойдоха много видни личности, сред които монарси, държавници, спортисти, творци. Погребението на папа Франциск, починал през април, конклавът и интронизацията на папа Лъв Четиринадесети привлякоха огромно множество във Ватикана и Рим и наложиха още по-големи мерки за сигурност. И погребението на Франциск, и интронизацията на Лъв Четиринадесети се превърнаха и в поводи за срещи на върха между редица лидери, което също наложи мащабна логистика и драстични мерки за сигурност

На пресконференцията в понеделник областният управител на област Лацио, в която се намира Рим, Франческо Рока пък заяви, че вече гледа към следващия Юбилей на Римокатолическата църква, насрочен за 2033 г. „Трябва да започнем планирането навреме“, заяви той, цитиран от АНСА.

Pope Leo this morning closes the Holy Door of St. Peter’s Basilica marking the end of the 27th ordinary Jubilee in the history of the Catholic Church.



The ending the Jubilee of Hope comes to a close on the Solemnity of the Epiphany of the Lord.



The door had been opened by Pope… pic.twitter.com/ObRQesdfnN — ZitoSalena (@ZitoSalena) January 6, 2026

Настоящият Юбилей ще остане в историята като „Юбилея на двамата папи“. Той се откри при един папа и закри при друг папа заради кончината на папа Франциск и избирането на Робърт Франсис Превост за негов приемник. Подобно нещо се случва за първи път от 300 години насам, когато през 1700 г. Юбилеят беше закрит от папа Климент Единадесети след кончината на папа Инокентий Дванадесети, който го беше открил.

По принцип Юбилеите едно време са се организирали първо веднъж на 100 години, после веднъж на 50 години и накрая веднъж на 25 години, припомня „Ти Джи Ком 24“. Първият Юбилей в историята на църквата е този от 1300 г. по разпореждане на папа Бонифаций Осми. Юбилейната година или Света година е период, посветен на трансформацията, прошката и помирението. През това време вярващите са приканени да извършват поклонения, да преминават през светите врати и да участват в специалните литургически тържества. Преминаването през една от светите врати означава символично влизане в нов живот, като се оставя грехът зад гърба.

През годините обаче се налага и традицията на извънредните Юбилеи и такъв ще бъде предстоящият Юбилей през 2033 г. Тогава се пада 2000-ата годишнина от смъртта на Исус Христос и този специален Юбилей ще отдаде почит на Спасителя. Специалните Юбилеи също имат специално име и този през 2033 г. ще се бъде Юбилей на изкуплението и на спасението. Папа Лъв Четиринадесети вече изрази надежда, че по време на него той и всички християнски лидери ще могат да отидат заедно в Йерусалим на мястото, на което Исус Христос е бил разпнат на кръста. Следващият обикновен Юбилей пък ще бъде през 2050 г.

За всеки един предстоящ Юбилей, както и досега, ще продължат и мащабните строителни проекти в Италия, в частност във Ватикана и в Рим. Така например за Юбилея през 1475 г. е била създадена Сикстинската капела, а големият ватикански гараж е бил построен за Юбилея през 2000 г., припомня Асошиейтед прес. Очаква се за Юбилея през 2033 г. да е готова метростанцията на площад „Венеция“ в Рим, която се изгражда на голяма дълбочина и също ще бъде своеобразен археологически музей. През 2033 г. би трябвало да е готов и Месинският мост, който ще свърже Сицилия с Калабрия над Месинския пролив.

А с приключването на Юбилея сега според анализатори папа лъв Четиринадесети най-после ще започне същинската си работа и ще може да утвърди почерка и стила на своя понтификат, след като досега и в първия си труд, и във всяко събитие от Юбилея, и в първото си апостолическо пътуване, той сякаш довършваше започнатото от папа Франциск, казват анализатори.