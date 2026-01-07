Путин приветства "свещената мисия" на руските войски

Свят

7 януари 2026, 09:28
Източник: БТА

П резидентът на Русия Владимир Путин присъства рано тази сутрин на руската православна коледна служба в църква близо до Москва, като приветства "свещената мисия" на войските си да защитават страната, съчетавайки церемонията с празнично обръщение за единство, благотворителност и подкрепа за въоръжените сили, предаде Ройтерс.

Руските православни коледни служби се провеждат в часовете около полунощ, привличайки хиляди вярващи за литургии, въпреки че Путин често присъства на по-малки служби, включително в катедралата в Кремъл.

На разпространен в интернет видеоклип се вижда Путин, облечен в тъмен костюм без вратовръзка, застанал сред военни в униформа, заедно с жени и деца, докато свещеници водят службата в църквата "Свети Георги Победоносец", недалече от Москва.

"Руските воини винаги, сякаш по заповед на Бога, са изпълнявали тази мисия да защитават Родината и нейния народ, да спасяват Отечеството и неговите поданици", заяви Путин в църквата след службата.

"По всяко време в Русия народът е гледал на воините си като на онези, които, сякаш по заповед на Бог, изпълняват тази свята мисия", каза още руският президент.

Путин с поздравление за православното Рождество Христово

В коледно поздравление, публикувано по-рано на уебсайта на Кремъл, Путин похвали Руската православна църква и други християнски вероизповедания за укрепването на социалното единство и защитата на историческото и културно наследство на Русия.

Той заяви, че религиозните организации се фокусират върху милосърдието и благотворителността, грижата за нуждаещите се и подкрепата на участниците и ветераните от войната, която Москва нарича специална военна операция.

"Такава важна и много нужна работа заслужава най-искрено признание", каза руският президент.

Путин посещава коледни служби от 2000 г. насам, често извън Москва, но от началото на войната по-често отбелязва празника близо до столицата, включително в държавната си президентска резиденция в Ново Огарьово.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
