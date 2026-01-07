Любопитно

Диетични рецепти за обяд, които ще спасят режима ви

Една от основните пречки за смъкване на килограми е заетото ежедневие, поръчването на храна и липсата на постоянност или на идеи за готвене

7 януари 2026, 09:43
Източник: iStock

С лед коледните трапези и угощения следват традицията на мнозина - новогодишните обещания за здравословен начин на живот, редовно трениране или сваляне на няколко номера дънки. Една от основните пречки за смъкване на килограми е липсата на постоянност, особено в хранителния режим. Социалните мрежи популяризираха няколко здравословни, нискокалорични ястия, които ще помогнат да сте в калориен дефицит.

Обядът е едно от най-пренебрегваните яденета и често лесно може да ви изкара извън режим. Мотивираното ви "аз"  си взима ябълка и извара, или две сварени яйца, с убеждението, че ще устои на глада. Но след това къркоренето на корема взима превес и не се устоява на хапване с колегите, пакетирани и свръх преработени закуски или нахвърляне върху храна като се приберете. 

Най-важното за отслабването е да сте в калориен дефицит. В нашата галерия разгледайте няколко от най-сензационните и популярни рецепти за нискокалорични ястия, които да ви спасят в обедните часове в офиса. 

