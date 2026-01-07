България

Внимание, туристи! Висока опасност от лавини в Пирин

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси

7 януари 2026, 09:18
Внимание, туристи! Висока опасност от лавини в Пирин
Източник: iStock

В Пирин има опасност от спонтанни лавини, предупреждават от Avalanche Bulgaria, които следят актуалните условия в планината над най-големия ски курорт у нас - Банско.

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси.

Планинарите предупреждават за вероятни лавини тип "ветрова дъска" на повечето изложения в Алпийски пояс. Възможни са и спонтанни лавини.

Прогнозата за сряда, 7 януари, е за умерен до силен южен вятър със слаб снеговалеж и слаб дъжд в Преходен и Горски пояси. Още от сутринта видимостта е намалена, влажността в Алпийски и Преходен пояси - повишена. Подгизване на снега под 2000 метра.

Има непроходими участъци на много места в Преходен и почти изцяло липса на сняг на места в Горски пояс, добавят от Avalanche след ежесутрешната обиколка. Причината е силното снеготопене.

Условията за преходи във високата планина са неблагоприятни. Степенната на лавинна опасност в Алпийски пояс е 4, а в Преходен - 3.

Източник: БГНЕС    
