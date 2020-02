Селото, което се превърна в музей на модерното изкуство

П омните ли селото, в което срещите на Путин, Меркел и Ким Чен Ун е нещо обичайно?

Старо Железаре е едно от местата у нас, което много бързо се превърна в световна сензация.

Utopianmagazine.com пишат за българското село, за да представят част от рисунките.

През последните 4 години студенти от Познанския университет по изкуствата в Полша превръщат Старо Железаре в истински музей на уличното изкуство.

Полша Катажина и Венцислав Пирянков , и техните студенти Анна Шимчак, Клаудия Соларек, Гневемир Соларек и Тадеуш Славомир Лисиецки, работят усилено всяко лято, за да превърнат скучните фасади на сградите в истински шедьовър.

Венцислав е роден и израснал в малкото планинско село и си спомня, че е нямал почти никакъв достъп до света на съвременното изкуство, преди да се премести в Полша, за да учи и по-късно да преподава изкуство.

След като разбрал, че в родното му място все още няма достъп до модерно изкуство, решава да промени това, като превърне селото в център на уличното изкуство.

Вдъхновен от уличното изкуство в Ню Йорк, Венцислав, който е родом от Старо Железаре, се връща у дома, за да промени облика на селото.

Така се ражда идеята за създаване на открит музей за улично изкуство, с което да повиши интереса към населеното място.

Пренасяйки едни от най-известните произведения на MoMA – Музеят на модерното изкуство, както и изображения на световните лидери, Венцислав се опитва да доближи жителите на родното му място до световните теми.

