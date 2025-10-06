Любопитно

Най-възрастният мъж в света навърши 113 години

Жоао Мариньо Нето е роден на 5 октомври 1912 г. в Марангуапе – малка община в бразилския щат Сеара

6 октомври 2025, 12:35
Най-възрастният мъж в света навърши 113 години
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-възрастният мъж в света отпразнува впечатляващ юбилей!

В неделя, 5 октомври, Жоао Мариньо Нето – обявен от Книгата на рекордите на Гинес за най-възрастния жив мъж в света в края на миналата година – навърши 113 години. Бразилецът отбеляза специалния ден с голямо празненство, организирано от неговото семейство, съобщават от Гинес.

Нето е роден на 5 октомври 1912 г. в Марангуапе – малка община в бразилския щат Сеара. По данни на Гинес, той е последният жив мъж, роден през тази година, и 26-ият най-възрастен мъж, живял някога.

Рожденият му ден не изненадва онези, които вече знаят тайната на дълголетието му. Когато през ноември миналата година беше признат за най-възрастния мъж в света, Нето сподели, че дължи дългия си живот на това да бъде заобиколен от добри хора и винаги да държи близките си наблизо.

Преди да спечели титлата, той вече беше най-възрастният известен жив мъж в Латинска Америка. Нето получи признанието си на 112 години и 52 дни, след като предишният рекордьор, Джон Тинисвуд от Обединеното кралство, почина.

Макар и най-възрастен мъж, Нето не е най-възрастният човек на планетата – тази титла принадлежи на 116-годишната Етел Катъръм от Обединеното кралство.

Роден в семейство на фермери, Нето започва работа на полето едва на четири години, заедно с баща си, разказват от Гинес. По-късно той създава голямо семейство – има четири деца от първата си съпруга, Жозефа Албано дос Сантос: Антонио, Хосе, Фатима и Ванда. С втората си партньорка, Антония Родригес Моура, посреща още три деца – Винисиус, Джарбас и Консейсао.

Днес шест от осемте му деца са живи. Освен тях, Нето се радва на 22 внуци, 15 правнуци и три праправнуци.

Юбилеят му идва само няколко месеца след като неговата „колежка по рекорд“, Етел Катъръм, отбеляза своя 116-и рожден ден през август, съобщава LongeviQuest.

Според изданието, Нето научил за празника от внучката си Валерия Мариньо, която споделила, че дядо ѝ бил въодушевен да изпрати поздрав до британката. Той позирал с табела със снимка на Катъръм и надпис „Feliz Aniversário“ („Честит рожден ден“ на португалски), докато държал слънчеви очила – момент, заснет и споделен от LongeviQuest и Guinness World Records.

Този жест се смята за „първата документирана комуникация между най-възрастната жена и най-възрастния мъж в света“, както и за „първия записан поздрав за рожден ден, разменен между суперстолетници от различни страни“, уточнява LongeviQuest.

Източник: people.com    
Жоао Мариньо Нето 113 години възрастен мъж
Последвайте ни

По темата

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Внезапно почина писателката Джили Купър

Внезапно почина писателката Джили Купър

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
Renault съкращава 3000 „бели якички“

Renault съкращава 3000 „бели якички“

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Свят Преди 41 минути

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители

<p>Бебе с бонус: Хотели насърчават зачеването с безплатно парти</p>

Бебе с бонус: Полска хотелска верига предлага безплатно парти за двойки, заченали по време на престоя си

Любопитно Преди 44 минути

„Ние сме почти на дъното на класацията по раждаемост в Европа и този проблем трябва да се реши спешно – не само с чувство за хумор, но и с реални действия“

Откриха обгоряло тяло на мъж в разградско село

Откриха обгоряло тяло на мъж в разградско село

България Преди 1 час

Сигналът е подаден около 15.00 часа на 5 октомври

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

България Преди 1 час

Жителите са силно притеснени, след като камерите заснеха мечката в селото

Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в жилище в Попово, има задържан

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Свят Преди 1 час

Актрисата свали 13 килограма с Mounjaro

<p>Заместник-кмет&nbsp;на Плевен&nbsp;става управител на ВиК</p>

Заместник-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

България Преди 1 час

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 1 час

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Джордан Бардела

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Свят Преди 1 час

Председателят на Националния сбор (НС) Жордан Бардела призова президента Еманюел Макрон да разпусне Националната асамблея след оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

България Преди 1 час

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 2 часа

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 2 часа

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Чети повече/Слушай повече!

Чети повече/Слушай повече!

Любопитно Преди 2 часа

За книгите, като разказани истории на глас…

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

България Преди 2 часа

"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото събитието

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Свят Преди 2 часа

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

<p>Почина синът на Тина Търнър -&nbsp;Айк Търнър-младши</p>

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Свят Преди 2 часа

Причината за смъртта не беше официално оповестена

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Принц Уилям: Когато стана крал, ще променя монархията

Edna.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Беласица обяви сериозни промени

Gong.bg

Леандро Годой не сдържа сълзите си след ЦСКА - Лудогорец

Gong.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg

Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

Nova.bg