Най-скъпата бутилка алкохол в света: 60-годишно уиски постави нов рекорд

З а тези, които ценят най-добрите питиета в живота, бутилка от "най-търсеното шотландско уиски" в света беше продадена за повече от 2,7 млн. долара в събота на търг на Sotheby's в Лондон.

Macallan 1926 е една от само 40-те бутилки, изтеглени след отлежаване в бъчви от шери в продължение на 60 години, което я прави най-старата реколта Macallan, произвеждана някога, според аукционната къща.

От Sotheby's са очаквали да съберат между 934 274 долара и 1,4 млн. долара, но са изпитали шок, когато ценната бутилка е достигнала огромната сума от 2 724 967 долара, превръщайки я в "нов рекорд за всяка бутилка алкохол или вино, продадена на търг", съобщиха от аукционната къща за агенция AFP.

Преди продажбата ръководителят на отдела за уиски на Sotheby's Джони Фаул заяви пред AFP, че е опитал малка проба.

"Опитах една малка капка - малка капка - от него (уискито). То е много богато, има много сушени плодове, както може да се очаква, много подправки, много дървесина", каза той и го нарече "невероятно" уиски, което не бива да се приема с лека ръка.

От 40-те бутилки, напълнени през 1986 г., нито една не е била предоставена за закупуване, като вместо това някои от тях са били предложени на най-добрите клиенти на The Macallan - лукс, който увеличава привлекателността му, както се вижда от предишните продажби на бутилките, се казва още в описанието на уебсайта на Sotheby's.

През 2019 г. Sotheby's продаде бутилка The Macallan 1926, украсена с един от 14-те етикета Fine and Rare, за 1,9 млн. долара, като по това време тя се превърна в най-скъпата бутилка вино или спиртна напитка, продавана някога на търг.

