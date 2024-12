Най-редкият минерал в света е толкова рядък, че е намерен само веднъж

И ма минерал, който е толкова рядък, че в целия свят е открит само един екземпляр от него.

Нарича се кяутуит - миниатюрно зрънце с цвят на тиня, тежащо само една трета от грама (1,61 карата). На пръв поглед може да го сбъркате с кехлибар или топаз, но невзрачното минерално зрънце има непреходна стойност.

Самият камък е закупен през 2010 г. от гемолога Кьов Тху на пазар в Чаунг-ги в Мианмар, който смята, че суровият камък е минерал, наречен шеелит. След като фасетира камъка обаче, той разбира, че гледа нещо необичайно.

Тъй като не може да сравни минерала с нищо познато, той го изпраща в лабораторията на Американския гемологичен институт (GIA) в Банкок, Тайланд. Там минералозите успели да свържат камъка със синтетичен BiSbO4 - антимонат на бисмута - макар и с формулата Bi3+Sb5+O4, подредба, която никога досега не е откривана в природата.

„Това е първият в света. Не се среща в други държави. От проучванията на терен и купуването на камъни от пазара в Ханае, разбрах, че този камък е малко странен и го купих. След това, когато стигнах до Янгон, го разгледах и установих, че това не прилича на нито един друг скъпоценен камък, който някога сме намирали“, казва Ту пред The Myanmar Times през 2016 г.

