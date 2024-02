Най-ранната целувка в историята на човечеството 💋

"Срещата на устните е най-съвършеното, най-божественото усещане, дадено на човешките същества, най-висшата граница на щастието." Така пише френският писател от XIX век Ги дьо Мопасан в разказа си "Целувката" от 1882 г. Той не е бил сам в своите цветисти мисли за целувката. Романтичните целувки отдавна се възпяват в песни, стихотворения и разкази, увековечават се в изкуството и филмите.

Никой не знае със сигурност кога хората за първи път са разбрали, че контактът уста в уста може да се използва за романтика и еротично удоволствие, но през май 2023 г. учени съобщиха, че хората са се целували поне преди 4500 години. Откритията, публикувани в списание Science, изместват историята на тази практика с около 1000 години назад.

"Целуването се е практикувало много по-дълго, отколкото може би много от нас са осъзнавали или поне са се замисляли", казва водещият автор на изследването д-р Троелс Панк Арбьол, доцент по асириология - изучаване на Асирия и останалата част от Месопотамия - в университета в Копенхаген.

Хиляди глинени плочки от Месопотамия са оцелели до наши дни. Техните препратки към целувката хвърлят светлина върху романтичната интимност в древния свят, съобщават изследователите.

