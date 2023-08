"Най-лошата серийна убийца" в Австралия е на свобода

Ж ена от Австралия, която прекарала 20 години в затвора, след като била осъдена за убийството на четирите си деца, била освободена, след като нови ДНК доказателства показали, че всички деца, починали като бебета в продължение на 10 години, са имали генетични мутации, които биха могли да обяснят смъртта им. При първоначалното й осъждане не е имало никакви физически доказателства, които да сочат, че тя е убила бебетата.

Катлийн Фолбиг, 55-годишна жена от Нов Южен Уелс (НЮУ), е обвинена в убийството на двете си дъщери - Сара и Лора, и сина си Патрик, както и в непредумишлено убийство на другия си син - Калеб, в периода 1989-1999 г. През 2003 г. Фолбиг е осъдена на 25 години в затвор с максимална сигурност, където остава до освобождаването си по-рано този месец. Поради естеството на предполагаемите ѝ престъпления медиите наричат Фолбиг "най-лошата жена сериен убиец в Австралия".

Но на 5 юни 2023 г. Фолбиг е помилвана от губернатора на Нов Южен Уелс Маргарет Бийзли и е освободена от затвора, след като представените по време на неотдавнашно разследване доказателства сочат, че децата ѝ най-вероятно са починали от естествена смърт. Разследването, започнало през 2022 г., разкрива, че и двете дъщери на Фолбиг са имали изключително рядка и непозната досега мутация на гена CALM2, ключов за придвижването на калция в тъканите, която може да причини внезапно спиране на сърдечната дейност.

В същото време и двамата синове на Фолбиг са носители на мутация на гена BSN, необходим за изграждането на функционални мозъчни клетки, която е свързана с ранна и смъртоносна форма на епилепсия.

Всички деца на Фолбиг умират в съня си, когато са на възраст между 19 дни и 18 месеца. Първата смърт, тази на Кейлъб, първоначално се приписва на синдрома на внезапната детска смърт (СВДС). Последвалата смърт на брат му Патрик така и не е установена, въпреки че според Би Би Си Патрик е имал припадъци в месеците преди смъртта си.

По-късно обаче смъртта на Сара, а след това и на Лора, чиято внезапна смърт също не може да бъде обяснена, предизвиква предположения, че Фолбиг може да е удушила всяко от децата си до смърт. През 2000 г. тя се развежда с бащата на децата, Крейг Гибсън, който вярва, че тя е убила децата им. През 2001 г. тя е арестувана и по-късно осъдена по време на национален процес, продължил седем седмици. Първоначалната ѝ присъда е 40 години, но е намалена при обжалване.

Никога не е имало веществени доказателства, че Фолбиг е удушила децата си. Въпреки това в запис в личен дневник, който Гибсън предоставил на полицията, Фолбиг описва как "вината за всички тях ме преследва", което е използвано от прокурорите, за да направят извод за нейната вина, въпреки че защитата твърди, че това са косвени доказателства, според Би Би Си.

През последните три десетилетия Фолбиг непрекъснато отрича, че е убила децата си, и многократно й е отказвано обжалване.

Нови доказателства

Според австралийската новинарска служба ABC News новото разследване е започнало, след като през 2018 г. изследователи решават да секвенират геномите на Фолбиг и децата ѝ, като използват запазени ДНК проби. (Тази технология не е била широко достъпна по време на първоначалния процес през 2003 г.).

Техните констатации, които бяха публикувани през март 2021 г. в списание EP Europace, разкриха, че Сара и Лора носят по едно копие на вариант на CALM2, известен като CALM2-G114R, който са наследили от Фолбиг.

