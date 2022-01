Мафалда - внучката на Симеон Сакскобургготски, се готви за сватба

В нучката на Симеон Сакскобургготски - певицата Мафалда, се готви за сватба, пише histoiresroyales.fr.

Мафалда - внучката на Симеон Сакскобургготски, за която не знаете много

Според ексклузивна публикация в испанското списание "Ола" Мафалда ще се омъжи за дългогодишния си спътник Марк Абуслейман през май.

Избраникът на Мафалда е британски финансист от ливански произход, с когото според списанието изпълнителката има връзка от осем години. Сватбата се очаква да се състои в Майорка - родното място на майка ѝ.

Мафалда среща своя избраник в Лондон. Двамата след това заминават за Бостън, където продължават университетското си обучение. Внучката на Симеон Сакскобурготски е записана в престижния музикален колеж "Бъркли". Марк учи компютърно инженерство в Харвард.

#NEWS Congratulations to Princess Mafalda of Bulgaria and Marc Abousleiman who got engaged!💍



It has been reported that they will marry in May in Mallorca. Mafalda is the daughter of Prince Kyril & Rosario Nadal and granddaughter of Tsar Simeon II & Queen Margarita



📷: Mafalda pic.twitter.com/1B6LwO7Tpi