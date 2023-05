Най-екстравагантните подаръци, които президентите някога са получавали

В продължение на десетилетия чуждестранни лидери обсипват президентите с някои от най-пищните и направо луди подаръци. Някои от тях са продукти от собствените им страни, други символизират мир.

Гигантска торта

На 59-ия си рожден ден Франклин Д. Рузвелт получил торта с височина 5 фута, която тежи 300 паунда. Тя била подарък от Международния съюз на пекарните и сладкарските работници в Америка.

President Franklin R. Roosevelt receives a birthday cake in the oval office in 1942 http://t.co/SuKOUR5APP #MusCake pic.twitter.com/bloaTkWFei — US National Archives (@USNatArchives) June 25, 2014

Кама

Премиерът на Алжир подарил на президента Обама церемониална кама с коралови камъни.

Инфузер за чай във формата на пингвин

Барак Обама получи 12 ароматизирани оброчни свещи и инфузер за чай във формата на пингвин от Хасанал Болкиах, султанът на Бруней.

Портретен килим

Президентът на Азербайджан подарил на Бил Клинтън килим с портрети на него и Хилъри. Създателят на килими Камил Алиев казва: „Исках да предам живота им като едно туптящо сърце.“

Издълбан лимон

На Ръдърфорд Б. Хейс бил подарен лимон, издълбан така, че да прилича на прасе.

Запас от слонове

През 1862 г. сиамският крал Монгкут се опитал да подари на президента Ейбрахам Линкълн „доставка от слонове“, за да засели американските гори. Линкълн му върнал писмо, с което отхвърлил подаръка.

„Нашата политическа юрисдикция обаче не достига толкова ниска ширина, че да благоприятства размножаването на слона, а парата на сушата, както и на водата, е нашият най-добър и най-ефикасен транспортен агент“, пише той.

Abraham Lincoln wrote this letter to King Mongkut of Siam, politely declining a gift of elephants. His reason? The U.S. climate would not "favor the multiplication of the elephant." 🐘🤷‍♂️



200 years of U.S.-Thai friendship: https://t.co/bIdbOpzMEc #GreatAndGoodFriends pic.twitter.com/nn3NE7opWW — OurPresidents (@OurPresidents) May 10, 2018

Кученце

Докато бил на поста си, Джордж Буш получил малко кученце от президента на България, по време на посещението му в САЩ. Кучето било изпратено в Националния архив, както повечето подаръци, които президентите получават. Тъй като не било екзотично животно, не можело да бъде изпратено в зоологическа градина и му било намерено семейство.

Зала за боулинг

Като подарък за рождения ден на президента Хари Труман в Белия дом е поставена зала за боулинг с две ленти. Труман не използвал много подаръка, но се съобщава, че неговият персонал го използвал и дори създал боулинг лига.

President Harry S. Truman officially opened the first White House bowling alley on #ThisDayInHistory in 1947. Truman did not use the alley much himself but supported a group of White House employees in forming a White House Bowling League in 1950. — HISTORY (@HISTORY) April 25, 2021

Издълбана костилка от праскова

Джон Ф. Кенеди получи издълбана костилка от праскова с надпис „Президентът Джон Ф. Кенеди на Съединените щати“ върху нея. Подаръкът му бил даден от мъж на име Ер. Джей. МакЕрлийн.

Книжка с картинки

Премиерът на Канада Пиер Трюдо подарил на Джералд Форд книга, пълна със снимки на граници като символ на мира.

„Хората обикновено мислят за границите като за разделяне на хората. Ще видим на снимки това, което всеки знае от вашата страна и от нашата страна на границата – че тези граници не ни разделят. Те ни събират заедно“, казал Трюдо в разговора.

Портрет върху оризово зърно

Пакистанец подарил на президента Никсън два негови портрета с големина на захапка – единият на Никсън в кабинета му, а другият на Никсън като малко момче. Ядливите подаръци били толкова малки, че изисквали лупа, за да се види произведението.

Бродирано седло

Роналд Рейгън получил няколко седла, докато бил на поста си, но най-богато украсеното му било подарено от президента на Алжир през 1985 г.

Масивен златен пояс

Президентът Джордж У. Буш получил пояс от масивно злато от президента на арабските емирства Шейх Халифа.

Копчета за ръкавели

Членове на САЩ Сенатът и Камарата на представителите подарили на президента Кенеди чифт копчета за ръкавели, след като той подписал първия си законопроект в кабинета си.

Бял кон

Роналд Рейгън получил бял кон от президента на Мексико Хосе Лопес Портильо. Името на коня било Аламейн и според сведенията бил от личната конюшня на Портило.

Богато украсено бюро

Кралица Виктория подарила на Ръдърфорд Б. Хейс богато украсено бюро, издълбано от дървения материал на британския кораб H.M.S. през 1880 г. Сега то е известно като Resolute Desk и се е превърнало в основен елемент в Овалния кабинет. Бюрото е използвано от всички президенти, с изключение на трима, откакто е подарено.

Религиозен документ за изменението на климата

По време на посещение във Ватикана папата подарил на Доналд Тръмп собствената си енциклика, „папски документ, изпратен в рамките на Католическата църква – призоваващ правителствата да се справят с изменението на климата“.

Купа с трилистни детелини

По време на приема на партито за Деня на Свети Патрик, Енда Кени от Ирландия дала на Тръмп купа с трилистни детелини - за късмет, разбира се.

► VIDEO: Taoiseach presents shamrock bowl to Donald Trump https://t.co/kXwtgiFHzm pic.twitter.com/nbFD52Nzts — Irish Times Video (@irishtimesvideo) March 16, 2018

Персонализирана фланелка и пръстен от Супербоул

Когато New England Patriots направили пътуване до Белия дом, те подарили на Тръмп персонализирана фланелка и пръстен. Оттогава президентът бойкотира Супербоул.

Меч, кама и вълнена роба, подплатена с козина на гепард

Тръмп получил над 80 подаръка по време на пътуването си до Саудитска Арабия, включително меч, кама и роба с кожа на гепард.

Застраховка Крокодил

Барак Обама получил крокодилска застраховка от главния министър на Северната територия на Австралия, когато той, Мишел и момичетата отишли на гости. Застрахователната полица покрива всички членове на семейство Обама за до 51 000 долара, ако някога бъдат нападнати от крокодил в региона.

20-инчов меч

Бившият президент Барак Обама получиl 20-инчов стоманен меч в ножница, инкрустирана със скъпоценни камъни, от султана на Малайзия.

Дървена ракла и фолио

Доналд Тръмп получил подарък дървен сандък и фолио, украсено с индийска пощенска марка от 1965 г., която отбелязва смъртта на Ейбрахам Линкълн. Подаръкът бил връчен по време на срещата му с индийския премиер Нарендра Моди.

PM Modi presented Pres Trump a folio containing an original commemorative postal stamp that had been issued by India in 1965. pic.twitter.com/9TxzEIQVns — ANI (@ANI) June 26, 2017

Комодски варан

През 1990 г. президентът Джордж Х.У. Буш получил комодски варан като подарък от президента на Индонезия. Животното било откарано е в зоопарка в Синсинати.

12. History.



🎁 George H.W. Bush once received a Komodo Dragon as a gift courtesy of Indonesia's government.



🔀 A substitution had to be made when Wanita, the female arrival, turned out to be a Juan. — 🦎 Komodo (@KomodoPlatform) September 25, 2020

300 паунда сурово агнешко

Президентът Джордж У. Буш получил над 300 паунда сурово агнешко от Аржентина, докато е бил на поста си.

Две големи панди

Съпругата на Ричард Никсън, Патриша, споменала любовта си към гигантските панди, така че китайският премиер Джоу Енлай подарил на нея и Никсън две от тях - по една за всеки. Имената на пандите били Линг-Линг (женската) и Хсинг-Хсинг (мъжката). Съобщава се, че пандите са били символ на „междукултурното сътрудничество между Съединените щати и Китай“.

Did you know that Mrs. Nixon helped bring the first Giant Pandas to the United States? Part of the Nixon’s groundbreaking trip to China included a dinner where Mrs. Nixon remarked how enamored she was with the Pandas and Zhous En-lai replied, “I’ll give you some.” #WorldAnimalDay pic.twitter.com/x074PR48El — Richard Nixon Foundation (@nixonfoundation) October 4, 2021

Зебра и лъв

Теодор Рузвелт и семейството му са били любители на животните, така че често им подарявали екзотични животни, като зебра и лъв от Етиопия. Всички животни, които получили, били изпращани незабавно в Националния зоопарк, без президентът изобщо да ги види.

#OTD in 1909, President Theodore Roosevelt departed on the Smithsonian-Roosevelt African Expedition. On this expedition, he collected specimens for @NMNH, including this African Lion (Panthera leo), which first went on exhibit in 1913. #ObjectsofWonder pic.twitter.com/rBkiFpB0vq — Smithsonian NMNH (@NMNH) March 23, 2020

Национален празник

През 1880 г. президентът Джордж Вашингтон получил като подарък федерален празник от Конгреса. Първоначално празникът се празнувал на Деня на Вашингтон (22 февруари), докато не бил преместен на третия понеделник на всеки февруари благодарение на Единния закон за празниците в понеделник.