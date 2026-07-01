Свят

Какво е „Викингско гребане“? Ритуалът на Норвегия, който завладя Мондиала

Празнуването на националния отбор на Норвегия се превърна в един от най-обсъжданите моменти на Мондиал 2026

1 юли 2026, 08:49
Какво е „Викингско гребане“? Ритуалът на Норвегия, който завладя Мондиала
Източник: БГНЕС

А ко сте гледали мачовете на Норвегия по време на впечатляващото ѝ представяне на Световното първенство по футбол през 2026 г., вероятно сте забелязали характерния празничен ритуал на отбора и феновете - „Викингското гребане“ (Viking Row). Атрактивното изпълнение се превърна в една от най-разпознаваемите гледки на турнира както по трибуните, така и по улиците на Ню Йорк.

Независимо дали се случва на стадиона или сред запалянковците в центъра на Ню Йорк, норвежкото празнуване бързо се превърна в любим момент за феновете по време на шампионата. Но какво всъщност представлява „Викингското гребане“ и откъде произлиза?

  • Какво представлява „Викингското гребане“?

„Викингското гребане“ представлява групово изпълнение, при което участниците, в случая мъжкият национален отбор на Норвегия и неговите привърженици, сядат и започват да движат телата си напред и назад, имитирайки гребане с лодка.

Феновете могат да започнат изпълнението по всяко време на мача, като барабанист задава ритъма. На всеки два удара публиката вика „ГРЕБИ!“ и скандирането продължава в синхрон с движенията.

Този ритуал е почит към историята на Норвегия като една от основните родини на викингите в периода между 800 и 1050 година. Епохата на викингите играе ключова роля за формирането на съвременната норвежка държава.

  • Кой създава „Викингското гребане“?

За създател и популяризатор на „Викингското гребане“ се смята норвежкият суперфен Оле Фрьойстад. Той представя идеята за първи път пред групата на привържениците по време на приятелския мач срещу Швейцария през март 2026 г., където изпълнението веднага печели одобрението на феновете.

Истинската му популярност обаче идва едва по време на Световното първенство, когато празнуването се превръща във феномен.

То става толкова популярно, че вече се изпълнява и от самите футболисти. Звездният нападател на Норвегия Ерлинг Холанд и халфът Мартин Йодегор поведоха „Викингското гребане“ както преди двубоя от елиминациите срещу Кот д'Ивоар, така и след края му, за да отпразнуват класирането на отбора за осминафиналите.

  • Кога е следващият мач на Норвегия?

Пътят на Норвегия, заедно с емблематичното „Викингско гребане“, на Световното първенство през 2026 г. продължава с осминафинален сблъсък срещу Бразилия. Срещата ще се играе в неделя, 5 юли, на стадион „Ню Йорк - Ню Джърси“.

Норвежците си осигуриха място сред последните 16 отбора, след като във вторник спечелиха първия в историята си елиминационен мач на световни първенства, побеждавайки Кот д'Ивоар.

Вижте в нашата галерия: Кой, ако не Халанд - Норвегия си уреди осминафинал с Бразилия!

Кой, ако не Халанд - Норвегия си уреди осминафинал с Бразилия!
19 снимки
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Източник: foxsports    
Викингското гребане Норвегия Световно първенство 2026 Футбол Фенове Ритуал Ерлинг Холанд Викинги Празненство Мартин Йодегор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Без TikTok до 16 години? Ще стигне ли България до забрана на социалните мрежи за деца

Без TikTok до 16 години? Ще стигне ли България до забрана на социалните мрежи за деца

„Изпратете ги в ада“: Ирански духовници призоваха за ликвидирането на Тръмп и Нетаняху

„Изпратете ги в ада“: Ирански духовници призоваха за ликвидирането на Тръмп и Нетаняху

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 17 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 13 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 14 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС

Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС

България Преди 22 минути

Потребителите ще плащат фиксирана такса от 3 евро за всяка категория стоки в пратките извън ЕС

Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите

Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите

Любопитно Преди 24 минути

WhatsApp въвежда потребителски имена, с които ще чатим, без да разкриваме телефонния си номер. Опцията се въвежда поетапно, а целта е по-добра защита на личните данни в големите групи

Блейк Лайвли поиска 8 млн. долара съдебни разноски от Джъстин Балдони

Блейк Лайвли поиска 8 млн. долара съдебни разноски от Джъстин Балдони

Любопитно Преди 45 минути

Актрисата настоява за обезщетение за адвокатски хонорари след споразумението за филма „Никога повече“. Драмата между двамата започна с обвинения в сексуален тормоз и опити за уронване на репутацията, а сега се пренесе в сметките

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

Свят Преди 2 часа

Основен приоритет по време на шестмесечния мандат на Ирландия ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г.

<p>Отиде си звезда от &bdquo;Индиана Джоунс&ldquo; и &bdquo;Хари Потър&ldquo;</p>

Почина Майкъл Бърн, актьорът от „Индиана Джоунс“ и филмите за Джеймс Бонд

Свят Преди 2 часа

Британският артист се прочу с ролите си на екранни злодеи и участието си в десетки класически продукции

<p>Самолетът, подал сигнал за отвличане, кацна успешно в Тел Авив</p>

Самолетът, ескортиран от МиГ-29 и F-16, кацна успешно в Тел Авив

Свят Преди 2 часа

След напускането на българското въздушно пространство ескортирането е било поето от турски изтребители F-16

Изгревът на свободата: „Джулай морнинг“ събра хиляди по Черноморието

Изгревът на свободата: „Джулай морнинг“ събра хиляди по Черноморието

Любопитно Преди 3 часа

Традицията, вдъхновена от песента „July Morning“ на Uriah Heep, отново събра хора край морето за първия юлски изгрев.

<p>Тръмп с рекордни приходи - над половин милиард долара само от крипто</p>

Тръмп е спечелил над 1,4 млрд. долара от криптопроекти за година, сочат финансовите му декларации

Свят Преди 3 часа

Финансовите декларации показват, че над 500 млн. долара идват от криптопроекти, а още 635 млн. долара – от продажбата на мийммкойна $TRUMP

<p>Лоша новина за домакинствата - КЕВР вдигна цената на газа</p>

Газът поскъпва с 5,84% от 1 юли, КЕВР решава и за цените на тока и парното

България Преди 3 часа

Регулаторът утвърди цена от 37,70 евро за мегаватчас, а днес се очаква окончателното решение за сметките на домакинствата

<p>От днес: Над 2 милиона пенсионери с по-високи пенсии - ето колко повече ще получават</p>

От 1 юли 2026 пенсиите се увеличават със 7,8%

България Преди 3 часа

Над 2 милиона пенсионери ще получат по-високи пенсии, а минималната вече е 347,51

<p>Проверки на НАП и КЗП по морето - за какво следят</p>

Проверки на НАП и КЗП по морето: Следят за касови бележки и необосновано високи цени

България Преди 3 часа

Инспекторите следят за касови бележки, укриване на обороти, трудови договори и спазване на данъчното законодателство

<p>Китайски учени създадоха изкуствен човешки ембрион</p>

Китайски учени създадоха изкуствен човешки ембрион, способен да развива органи

Свят Преди 4 часа

Откритието открива реална възможност за създаване на човешки органи в лабораторни условия за пациенти, нуждаещи се от трансплантация – цел, която доскоро изглеждаше недостижима, посочва "Ню Атлас"

60-секундната сутрешна грешка, която тайно съсипва целия ви ден, според психолог

60-секундната сутрешна грешка, която тайно съсипва целия ви ден, според психолог

Любопитно Преди 4 часа

Професор Алфредо Родригес-Муньос обяснява как навикът да проверяваме смартфона си веднага след събуждане задейства шоково отделяне на кортизол, прекъсва естествения преход на нервната система и води до хронична умствена умора през целия ден

Мазнините, които ядем: Как качеството, а не количеството, определя риска от диабет

Мазнините, които ядем: Как качеството, а не количеството, определя риска от диабет

Любопитно Преди 4 часа

Ново проучване разкрива, че мазнините в бързите храни и палмовото масло блокират инсулина и увеличават риска от диабет тип 2. Учените съветват да ги заменим с полезния за метаболизма зехтин и авокадо

,

Изкуството да си несъвършен: Как японската философия Уаби-Саби ни спасява от прегарянето

Любопитно Преди 4 часа

Японската концепция Уаби-Саби ни учи как да пуснем токсичния перфекционизъм, да открием ценността в собствените си пукнатини и да намерим истински покой в реалния, несъвършен свят

Битката при Сома по време на Първата световна война

1 юли: Започва най-зловещата месомелачка в човешката история

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Кои именици празнуват днес и какъв е поводът

Edna.bg

„Не съм излизала на среща с друг мъж“: Анджелина Джоли за живота си след Брад Пит

Edna.bg

Бекъм удари джакпота: прибира 25 млн. евро от Световното

Gong.bg

ЦСКА 1948 със сериозен трансфер - договори национал на Тунис

Gong.bg

Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане (СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев: Напускането на американските самолети минимизира риска от потенциални атаки в близост до София

Nova.bg