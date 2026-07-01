Какво е „Викингско гребане“? Ритуалът на Норвегия, който завладя Мондиала

А ко сте гледали мачовете на Норвегия по време на впечатляващото ѝ представяне на Световното първенство по футбол през 2026 г., вероятно сте забелязали характерния празничен ритуал на отбора и феновете - „Викингското гребане“ (Viking Row). Атрактивното изпълнение се превърна в една от най-разпознаваемите гледки на турнира както по трибуните, така и по улиците на Ню Йорк.

Независимо дали се случва на стадиона или сред запалянковците в центъра на Ню Йорк, норвежкото празнуване бързо се превърна в любим момент за феновете по време на шампионата. Но какво всъщност представлява „Викингското гребане“ и откъде произлиза?

🚨 LIVE: Oslo is doing a massive Viking Row right now after Norway beat Ivory Coast 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/cYJQnbm5ac — Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026

Какво представлява „Викингското гребане“?

„Викингското гребане“ представлява групово изпълнение, при което участниците, в случая мъжкият национален отбор на Норвегия и неговите привърженици, сядат и започват да движат телата си напред и назад, имитирайки гребане с лодка.

Феновете могат да започнат изпълнението по всяко време на мача, като барабанист задава ритъма. На всеки два удара публиката вика „ГРЕБИ!“ и скандирането продължава в синхрон с движенията.

Този ритуал е почит към историята на Норвегия като една от основните родини на викингите в периода между 800 и 1050 година. Епохата на викингите играе ключова роля за формирането на съвременната норвежка държава.

¡EL REMO VIKINGO ESTÁ EN 8VOS!! 🇳🇴

Nuestra bandera incluida en la celebración 🇬🇹 pic.twitter.com/DvqtJgk6SA — Radio Stereo Begonia (@BegoniaStereo) July 1, 2026

Кой създава „Викингското гребане“?

За създател и популяризатор на „Викингското гребане“ се смята норвежкият суперфен Оле Фрьойстад. Той представя идеята за първи път пред групата на привържениците по време на приятелския мач срещу Швейцария през март 2026 г., където изпълнението веднага печели одобрението на феновете.

Истинската му популярност обаче идва едва по време на Световното първенство, когато празнуването се превръща във феномен.

То става толкова популярно, че вече се изпълнява и от самите футболисти. Звездният нападател на Норвегия Ерлинг Холанд и халфът Мартин Йодегор поведоха „Викингското гребане“ както преди двубоя от елиминациите срещу Кот д'Ивоар, така и след края му, за да отпразнуват класирането на отбора за осминафиналите.

A high-angle view of the Norway fan Viking row 🤯 pic.twitter.com/CJIda5U7ed — Interesting things (@awkwardgoogle) June 24, 2026

Кога е следващият мач на Норвегия?

Пътят на Норвегия, заедно с емблематичното „Викингско гребане“, на Световното първенство през 2026 г. продължава с осминафинален сблъсък срещу Бразилия. Срещата ще се играе в неделя, 5 юли, на стадион „Ню Йорк - Ню Джърси“.

Норвежците си осигуриха място сред последните 16 отбора, след като във вторник спечелиха първия в историята си елиминационен мач на световни първенства, побеждавайки Кот д'Ивоар.

THE FAMOUS NORWAY CELEBRATION



VIKING ROAR 🚣‍♂️ pic.twitter.com/oIajnGzeWw — Paa🏄‍♂️ (@paacfc) June 30, 2026