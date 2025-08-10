Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

С едночасов концерт ще бъде закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август.

Заключителната изява ще бъде на централната сцена. Участниците в събора се представят на шест сцени.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще произнесе слово при закриването на събитието.

Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град.

[gallery]16516[/gallery]

Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на премиера Росен Желязков.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).