Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

10 август 2025, 08:53
Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт
Източник: БТА

С едночасов концерт ще бъде закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август. 

Заключителната изява ще бъде на централната сцена. Участниците в събора се представят на шест сцени.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще произнесе слово при закриването на събитието. 

Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град. 

Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на премиера Росен Желязков. 

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Източник: БТА, Николета Василева    
