Путин обсъжда търговските отношения с Моди в Делхи

Р уският президент Владимир Путин днес ще проведе разговори с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи с цел стимулиране на търговията с най-големия купувач на руски оръжия и суров петрол, предаде Ройтерс.

Путин е на първото си посещение в Индия от четири години насам, в момент когато Делхи води преговори за търговско споразумение със САЩ за намаляване на наложените от американския президент Доналд Тръмп наказателни мита върху индийските стоки заради покупките на суров петрол от Русия.

Russian President Vladimir Putin arrives at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu and PM Narendra Modi receive him here.

Москва е най-големият доставчик на оръжие за Индия от десетилетия и заяви, че иска да увеличи вноса на индийски стоки, с цел търговския стокообмен между двете държави да достигне 100 млрд. долара до 2030 г.

След като европейските държави намалиха зависимостта си от руската енергия след инвазията в Украйна преди почти четири години, Индия увеличи покупките на руски суров петрол на намалени цени.

"Моди е велик човек, той обича Тръмп"

„Индия е изправена пред дилема – като засилва връзките си с Москва или с Вашингтон, Делхи рискува да влоши отношенията си с другата страна“, пише Майкъл Кугелман, старши изследовател в мозъчния тръст „Атлантически съвет“ във Вашингтон, в списание „Форин полиси" тази седмица.

Очаква се Моди и Путин да обсъдят и други теми, включително работната сила и гражданската ядрена енергия, като се очаква да обявят и нови споразумения, демонстриращи устойчивостта на двустранните отношения.

Russian President Vladimir Putin receives a Guard of Honour at the Rashtrapati Bhawan.



The Russian President is on a two-day state visit to India, during which he will hold bilateral talks with

Вчера индийският премиер посрещна Путин с прегръдка и ръкостискане на червения килим на летището в Делхи, пристигайки за двудневното си посещение. По-късно Моди бе домакин на частна вечеря с руския президент в резиденцията си.

Путин е придружаван от бизнес и правителствена делегация, включително министъра на отбраната Андрей Белоусов, който се срещна с индийския си колега Радж Нат Сингх.