Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

К реатинът е една от най-широко използваните спортни добавки в света. Приема се от мнозина с надеждата да увеличи силата, да подобри спортните постижения и да насърчи растежа на мускулите.

Но не само възрастните използват тази добавка. Все по-голям брой тийнейджъри и млади хора съобщават, че приемат креатин, за да се възползват от неговите ползи. Проучванията показват, че цели 72% от младите спортисти на възраст 17–18 години използват креатин. Употребата обикновено е по-често срещана сред атлетите, особено сред младите мъже.

Въпреки че креатинът обикновено се счита за безопасен за употреба от млади хора, той не е пряк път към постигането на добра форма. По-добре е младежите, които искат да станат силни или да подобрят спортните си постижения, да се съсредоточат върху основите: упражнения, правилно хранене и приоритет върху съня.

Креатинът е естествено съединение, което се съхранява в мускулите. Въпреки че малко количество се произвежда в бъбреците и черния дроб, по-голямата част (около 95%) се набавя чрез консумацията на месо и морски дарове. Креатинът играе важна роля за осигуряването на енергия по време на високоинтензивни дейности, като спринт и вдигане на тежести.

Въпреки че на пазара се предлагат няколко форми на креатин, креатин монохидратът е най-стабилната и широко проучена от тях. Многобройни проучвания показват, че приемът му подобрява представянето при високоинтензивни упражнения, изискващи мощ, като силови тренировки и спринтове. Употребата на креатин може също да доведе до по-голям мускулен растеж, когато се комбинира с тренировки със съпротивление, и до по-бързо възстановяване.

Нови изследвания показват, че ползите от креатина се простират и отвъд фитнес залата. Проучвания сочат, че той може да подобри аспекти на когнитивната функция – по-специално паметта и вниманието. Креатинът показва обещаващи резултати и при възрастните хора за предотвратяване на мускулна загуба и предпазване от неврологични заболявания като болестта на Паркинсон и Алцхаймер.

Безопасността на креатина

Типичната диета, включваща месо и морски дарове, осигурява около 1–2 грама креатин на ден, което поддържа мускулните депа около 60–80% пълни. Приемът на ежедневна добавка в крайна сметка запълва тези депа изцяло. Има два често срещани начина за това.

Най-бързият и най-често изучаван метод включва едноседмична „фаза на зареждане“. Тя изисква прием на 0,3 грама креатин на килограм телесно тегло четири пъти на ден. Например човек с тегло 75 кг би приемал общо 24 грама креатин дневно.

Алтернативен подход, който повишава нивата по-постепенно, е приемът на 3 г креатин на ден в продължение на около 28 дни. И двата подхода ще запълнят мускулните запаси. Първият метод действа по-бързо, което означава по-скорошни резултати при тренировка. Вторият подход обаче е по-малко вероятно да причини временен стомашно-чревен дискомфорт (като подуване на корема и диария).

Независимо от избрания подход, приемът на 3–5 грама креатин дневно е необходим за поддържане на нивата в мускулите. Многобройни проучвания показват, че краткосрочният и дългосрочният прием (до 30 грама на ден в продължение на пет години) е безопасен и няма вредни последици, когато се спазват препоръчителните дози. Най-честият страничен ефект е покачването на тегло, тъй като добавката увеличава задържането на вода в мускулите. Тази вода се задържа само докато приемате продукта.

Креатин и млади хора

Въпреки че е доказано, че креатинът е безопасен за възрастни, само няколко проучвания са изследвали ефектите му сред деца и юноши. Наличните данни сочат, че той изглежда безопасен за млади хора и може да осигури ползи за спортните постижения. Повечето проучвания са разглеждали дози между 0,1 г и 0,3 г на кг телесна маса на ден. Важно е младите хора да не превишават тези стойности.

Съществува риск без подходящо обучение по хранене и наблюдение на дозирането младежите да злоупотребят с креатина, което потенциално води до нежелани реакции като стомашни спазми. Проучване, оценяващо разбирането на младите спортисти, съобщава, че едва 11% от тях са отговорили правилно на въпросите относно употребата му.

Независимо от възрастта, важно е да се разбере, че добавки като креатина не са пряк път към изграждане на мускули или загуба на мазнини. Те осигуряват много по-малки подобрения в сравнение с това, което се постига чрез добри тренировки и хранене. Значителният напредък идва от редовни упражнения, балансирана диета и адекватен сън.

С правилна тренировъчна програма младите хора ще изпитат бързи подобрения и без добавки. Прекалено ранното фокусиране върху тях може да ги разсее от изграждането на добри навици. Ето защо повечето спортни диетолози препоръчват подхода „храната на първо място“, преди да се посегне към креатина.