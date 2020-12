Мрачната страна на коледните традиции

К оледните празници са време за веселие, семеен уют, вкусни гозби и, разбира се, подаръци. С особен трепет те са очаквани от децата, които нямат търпение да разберат какво ще им донесе Дядо Коледа. По света, обаче, има някои традиции и предания, свързани със светлите празници, от които е много вероятно да ви полазят тръпки. Ето и част от тях:

В Гватемала, датата 7 декември е важна част от Коледните празненства. Жителите на страната отбелязват La quema del diablo – изгарянето на дявола. Традицията повелява всички семейства да излязат пред домовете си и да изгорят фигури на дявола, за да прогонят злите сили.

Every December 7 at 6:00 pm, Guatemalans “burn the devil,” building bonfires outside their homes to mark the occasion. Rubbish is swept up, piled outside and an effigy of the devil sat on top and set on fire - 'La Quema del Diablo'#WyrdWednesday

Photo by Santiago Billy Prem pic.twitter.com/s4z3Fs7Zxn