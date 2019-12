Какво не знаете за Дядо Коледа

В сички го познаваме, но никой все още не го е виждал.

Той е вдъхновителя на добротата, коледния дух и подаръците. Стар, голям и белобрад. Той е мечтата на всяко дете, защото е Дядо Коледа.

Интересен факт около белобрадия старец е, че неговият образ датира от 280 година след Христа.

Свети Никола, както е истинското му име, е от Патара, близо до Мира в съвременна Турция.

Свети Никола е обект на много легенди, заради добротата и благочестието си, за която все още няма сигурни писмени доказателства.

In the past Santa Claus was presented in various ways but Thomas Nast conceived and introduced our modern icon of Santa Claus. His image was also the inspiration for the Coca Cola company’s modern Santa Claus!… https://t.co/7gYdzk0k3i pic.twitter.com/uNWE577dCb