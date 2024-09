Можем ли да превърнем слънцето в гигантски телескоп?

Р азполагаме с няколко невероятно мощни телескопа, които ни предоставят впечатляващи гледки към Kосмоса и ни позволяват да погледнем назад към ранните дни на Вселената. Тези обсерватории, като например космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST), са невероятни инженерни постижения, за които са били необходими милиарди долари и десетилетия работа.

Но какво би станало, ако имахме достъп до още по-добър телескоп, който вече съществува? Това няма да е типичен телескоп. Той дори няма да е снабден с обектив. Но щеше да е далеч най-мощният телескоп, който някога сме създавали.

Този телескоп би използвал самото слънце.

За да си представите колко мощен би могъл да бъде един слънчев телескоп, разгледайте JWST. С огледало с диаметър 6,5 метра JWST е способен да постигне разделителна способност от около една десета от дъговата секунда, което е около 600 пъти по-добре от човешкото око. С тази разделителна способност телескопът може да види детайлите на монета, поставена на разстояние 40 км от него, или да улови рисунъка на футболна топка, поставена на разстояние 550 км.

