Стара църква във Великобритания окичи олтара си с прайд знаме

Е дин от най-противоречивите моменти в последно време във Великобритания, е свързан с църква, която редовно поставв знамето на ЛГБТИ общността на олтара си. Този казус ще бъде разгледан в рамките на знаково съдебно дело, след като местни протестиращи се оплакаха, че това е "политизиране" на мястото за поклонение.

Църквата "Свети Николай" в Лестър е окачвала цветните знамена по време на службите през уикенда, но миналата година ги е заменила с много по-голяма постоянна версия, пише Daily Mail.

Църковният преподобен каноник Карън Румс твърди, че огромният текстилен флаг на "Прогрес прайд" е просто начин да се съобщи на посетителите, че са "добре дошли и в безопасност".

Но опонентите, сред които енориаши и членове на Генералния синод, обвиняват църквата, чиято истоия датира от около 900 г., в "будителско" сигнализиране за добродетели.

