Младоженци: Калина Крумова не изпуска от поглед Боби Турбото

Е ксдепутатката и водеща Калина Крумова, вече Захариева, не изпуска от поглед своя любим. Камерите на шоуто по NOVA „С Рачков всичко е възможно” я уловиха да седи сред публиката и зорко да наблюдава съпруга си Борислав Захариев - Боби Турбото, който е участник в забавното предаване.

Всяка седмица Димитър Рачков посреща в шоуто осем популярни българи, които безстрашно се впускат в различни предизвикателства без предварително написан сценарий. Те танцуват, пеят, импровизират, включват се в разнообразни игри. Предаването няма състезателен характер. Няма отбори и жури, единствената му цел е участниците да се забавляват, докато забавляват зрителите.

В последния излъчен епизод на предаването, участие взеха известните комици Герасим Георгиев – Геро и Румен Угрински, бившата състезателка по художествена гимнастика и водеща Симона Пейчева, актрисите Гергана Стоянова и Елен Колева, певците Деян Неделчев, известен като Икебаната и Милко Калайджиев.

Гост бе и Борислав Захариев, прясно женен за бившата депутатка от „Атака” Калина Крумова. Той е известен български актьор, филмов сценарист, телевизионен водещ и певец, познат повече на публиката като Боби Турбото.

Чаровният шоумен показа завидни умения в „Таратанците”, стана и голямото пате в едноименната игра. Взе участие и в „Лудата стая” където просълзи зрителите от смях.

В моментите, когато камерата показваше Калина сред публиката, тя не спираше да ръкопляска, искрено да се смее и да бърше сълзите си от уникалните шеги и забавления на сцената.

Калина и Борислав Захариев изненадващо обявиха, че са двойка и че са се оженили на 17 юни тази година.

За първи път те дадоха общо интервю в предаването „Събуди се” пред Мариян Станков- Мон Дьо, дни след сватбата:

„Истината е, че не сме искали да пазим нищо в тайна. Да парадираш с любовта си, с връзката си, с човека, когото обичаш, да отиваш навсякъде, по всички телевизии, за да го плямпаш, е загуба на време”, заявиха семейство Захариеви.

Според Крумова всичко се е случвало „пред очите на хората”.

Боби Турбото предлага брак на ексдепутатката през февруари в залата на Сатиричния театър, където в средата на представлението Захариев казва:

„Имам един текст, в който казвам, че вярвам в истинската любов и че това е оръжието ми в борбата с лошите. След това запявам песента на Елвис Пресли „Can't help falling in love”. Виждах, че точно тогава трябваше да го направя. Направих го”, казва Захариев.

След предложението двойката моли всички, които са снимали момента на предложението, да запазят кадрите само за лична употреба. Така двамата успяват да запазят в тайна още малко своите отношения.

Към днешна дата Калина и Борислав са вече са законно семейство Захариеви и двамата не крият своите чувства от публичното пространство. А потребители на социалните мрежи вече спекулират дали пък младото семейство няма да увеличи броя си скоро.