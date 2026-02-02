Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

А рхеолози в Южно Мексико откриха зашеметяваща гробница на 1400 години, построена от древната цивилизация на сапотеките, култура, която е вярвала, че нейните предци са дошли от облаците и са се върнали на небесата след смъртта, предаде New York Post.

Изгубена в историята в продължение на векове, каменната структура сега е обявена за едно от най-значимите археологически открития от години.

„Това е най-важното археологическо откритие от последното десетилетие в Мексико поради нивото на запазване и информацията, която предоставя“, каза президентът на Мексико, Клаудия Шайнбаум Пардо, на неотдавнашна пресконференция.

Вход към подземния свят: Древният лабиринт в Митла

Гробницата, разкопана в Централните долини на Оахака, е в сапотекски стил: изваяни каменни фигури, ритуални стенописи – и огромна сова на входа, чиято отворена човка разкрива лице.

В пред-испански времена совите са били символи на нощта и смъртта, което подсказва, че тази гробница е почитала могъщ предшественик, чийто дух се е вярвало, че се издига към небето.

Сапотеките, известни още като „Облачните хора“, управлявали региона над 2500 години, изграждайки една от най-впечатляващите предколумбови цивилизации на Мезоамерика в Монте Албан.

Тяхното политическо влияние намалява около 900 г. сл. Хр., но културата никога не изчезва – днес над 400 000 сапотеки все още носят наследството на своите предци.

Министърът на културата на Мексико, Клаудия Куриел де Иказа, нарече находката „изключително откритие“, посочвайки колко забележително запазено остава мястото след повече от хилядолетие под земята.

„Това е убедителен пример за древното величие на Мексико, което сега се изследва, защитава и споделя с обществото“, каза тя.

Откриха една от най-големите гробници на маите

Вътре в погребалната камера археолози откриха поразителна стенопис, показваща парад от фигури, носещи връзки от копал – церемониалния тамян на сапотеките – към входа на гробницата, предлагайки рядък поглед към древни погребални ритуали.

Но това е деликатна работа: корени, насекоми и внезапни промени в температурата и влажността поставят безценното произведение на изкуството в риск.

Интердисциплинарен екип от Мексиканския национален институт по антропология и история (INAH) сега се надпреварва да стабилизира и запази обекта, докато изследователи анализират керамика, символи и човешки останки, за да разберат по-добре ритуалите и значението на гробницата.

Откритието е част от по-широки усилия за картографиране на това, което се намира под региона. Марко Вигато, основател на проекта ARX, който ръководи подземни проучвания близо до древния сапотекски град Митла, разкри, че гробницата може да се свързва с много по-голям подземен свят.

„Някои от тунелите и камерите се простират на значителна дълбочина, над 15 метра“, каза Вигато.

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Използвайки напреднала, неинвазивна технология – включително радар, проникващ в земята, и анализ на сеизмичен шум – изследователите са открили подземни кухини, чийто произход остава загадка.

„Естествените пещери в района на Митла са били обитавани и частично модифицирани от хора в продължение на хиляди години“, каза Вигато.

Той добави, че „най-ранните доказателства за опитомяване на култури в района на Митла датират от почти 10 000 години“.

Вигато казва, че възрастта на тунелите под църквата – и околните структури в Митла – все още е под въпрос.

Сапотеките вярвали, че техните предци са дошли от облаците и са се върнали там след смъртта си – и съдейки по тази гробница, те определено са си отишли със стил.

„Може да са създадени от сапотеките, или да са много по-стари“, каза той.

Засега „Облачните хора“ предлагат повече въпроси, отколкото отговори – но едно е ясно: след 1400 години техните тайни най-накрая виждат бял свят.

И тази гробница в Оахака не е единствената древна находка, която Мексико разкри напоследък.

Археолози също така откриха череп с форма на куб в Тамаулипас, предлагайки рядък поглед върху социалните обичаи на мезоамериканска цивилизация отпреди 1400 години.

За разлика от конусовидните черепи, обикновено намирани в района, главата на този мъж – вероятно оформена в ранна детска възраст чрез компресия – е била необичайно „паралелепипедна“.

Изследователите казват, че подобни черепни модификации често са сигнализирали за висок статус или духовно значение и дори са повлияли на това как обществото на индивида се е украсявало с различни орнаменти.

Тестовете на костите и зъбите на черепа потвърдиха, че мъжът вероятно е прекарал целия си живот в Тамаулипас, дом през вековете на племената Олмеки, Чичимеки и Уастеки.