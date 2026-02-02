Свят

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

2 февруари 2026, 08:27
Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи
Източник: iStock

А рхеолози в Южно Мексико откриха зашеметяваща гробница на 1400 години, построена от древната цивилизация на сапотеките, култура, която е вярвала, че нейните предци са дошли от облаците и са се върнали на небесата след смъртта, предаде New York Post

Изгубена в историята в продължение на векове, каменната структура сега е обявена за едно от най-значимите археологически открития от години.

„Това е най-важното археологическо откритие от последното десетилетие в Мексико поради нивото на запазване и информацията, която предоставя“, каза президентът на Мексико, Клаудия Шайнбаум Пардо, на неотдавнашна пресконференция.

Вход към подземния свят: Древният лабиринт в Митла

Гробницата, разкопана в Централните долини на Оахака, е в сапотекски стил: изваяни каменни фигури, ритуални стенописи – и огромна сова на входа, чиято отворена човка разкрива лице.

В пред-испански времена совите са били символи на нощта и смъртта, което подсказва, че тази гробница е почитала могъщ предшественик, чийто дух се е вярвало, че се издига към небето.

Сапотеките, известни още като „Облачните хора“, управлявали региона над 2500 години, изграждайки една от най-впечатляващите предколумбови цивилизации на Мезоамерика в Монте Албан.

Тяхното политическо влияние намалява около 900 г. сл. Хр., но културата никога не изчезва – днес над 400 000 сапотеки все още носят наследството на своите предци.

Министърът на културата на Мексико, Клаудия Куриел де Иказа, нарече находката „изключително откритие“, посочвайки колко забележително запазено остава мястото след повече от хилядолетие под земята.

„Това е убедителен пример за древното величие на Мексико, което сега се изследва, защитава и споделя с обществото“, каза тя.

Откриха една от най-големите гробници на маите

Вътре в погребалната камера археолози откриха поразителна стенопис, показваща парад от фигури, носещи връзки от копал – церемониалния тамян на сапотеките – към входа на гробницата, предлагайки рядък поглед към древни погребални ритуали.

Но това е деликатна работа: корени, насекоми и внезапни промени в температурата и влажността поставят безценното произведение на изкуството в риск.

Интердисциплинарен екип от Мексиканския национален институт по антропология и история (INAH) сега се надпреварва да стабилизира и запази обекта, докато изследователи анализират керамика, символи и човешки останки, за да разберат по-добре ритуалите и значението на гробницата.

Откритието е част от по-широки усилия за картографиране на това, което се намира под региона. Марко Вигато, основател на проекта ARX, който ръководи подземни проучвания близо до древния сапотекски град Митла, разкри, че гробницата може да се свързва с много по-голям подземен свят.

„Някои от тунелите и камерите се простират на значителна дълбочина, над 15 метра“, каза Вигато.

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Използвайки напреднала, неинвазивна технология – включително радар, проникващ в земята, и анализ на сеизмичен шум – изследователите са открили подземни кухини, чийто произход остава загадка.

„Естествените пещери в района на Митла са били обитавани и частично модифицирани от хора в продължение на хиляди години“, каза Вигато.

Той добави, че „най-ранните доказателства за опитомяване на култури в района на Митла датират от почти 10 000 години“.

Вигато казва, че възрастта на тунелите под църквата – и околните структури в Митла – все още е под въпрос.

Сапотеките вярвали, че техните предци са дошли от облаците и са се върнали там след смъртта си – и съдейки по тази гробница, те определено са си отишли със стил.

„Може да са създадени от сапотеките, или да са много по-стари“, каза той.

Засега „Облачните хора“ предлагат повече въпроси, отколкото отговори – но едно е ясно: след 1400 години техните тайни най-накрая виждат бял свят.

И тази гробница в Оахака не е единствената древна находка, която Мексико разкри напоследък.

Археолози също така откриха череп с форма на куб в Тамаулипас, предлагайки рядък поглед върху социалните обичаи на мезоамериканска цивилизация отпреди 1400 години.

За разлика от конусовидните черепи, обикновено намирани в района, главата на този мъж – вероятно оформена в ранна детска възраст чрез компресия – е била необичайно „паралелепипедна“.

Изследователите казват, че подобни черепни модификации често са сигнализирали за висок статус или духовно значение и дори са повлияли на това как обществото на индивида се е украсявало с различни орнаменти.

Тестовете на костите и зъбите на черепа потвърдиха, че мъжът вероятно е прекарал целия си живот в Тамаулипас, дом през вековете на племената Олмеки, Чичимеки и Уастеки.

Сапотекска цивилизация Древна гробница Археологическо откритие Мексико Облачните хора Погребални ритуали Мезоамерика Черепна модификация Оахака Подземни тунели
Последвайте ни

По темата

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 3 минути

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 12 минути

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Любопитно Преди 1 час

Сред най-острите изказвания бяха тези на Бед Бъни и Били Айлиш

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Свят Преди 2 часа

САЩ са започнали диалог с кубинските власти

118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София

България Преди 2 часа

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 2 часа

Над 1 000 снегопочистващи машини са обработвали настилките по републиканските пътища през нощта

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Любопитно Преди 2 часа

За място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот

,

Как да комбинирате злато и сребро, за да изглежда визията хармонична

Любопитно Преди 2 часа

Злато или сребро е въпрос, който често озадачава дори опитните модни икони

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

България Преди 2 часа

Действията са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права

Бърз заряд от позитивизъм: 5 хобита, които мигновено подобряват настроението ви

Бърз заряд от позитивизъм: 5 хобита, които мигновено подобряват настроението ви

Любопитно Преди 2 часа

Редовното занимание с хобита, от физическа активност до творчески занимания, значително повишава удовлетвореността от живота

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

Свят Преди 10 часа

Уилсън: Много сме окуражени от силния старт

Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

Свят Преди 10 часа

Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, говори с Еял Замир

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Свят Преди 11 часа

Лайчак е разменял текстови съобщения за жени с Епстийн

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Свят Преди 12 часа

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

България Преди 12 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

България Преди 13 часа

На мястото на инцидента има екипи на полицията

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Радост, светлина и ново начало: именниците на 2 февруари

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 февруари, понеделник

Edna.bg

Опитът на Хьогмо или страстта на Веласкес?

Gong.bg

Страхотна новина от лагера на Левски преди BET.bg Суперкупа на България

Gong.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg

Доналд Тръмп не е първият американски президент с апетит да придобие Гренландия

Nova.bg