Мистериозни пожари в Сицилия – 15-годишна загадка

Г одината е 2004, а населеното място Карония, област Месия – Сицилия, малко градче с около 3500 жители.

Животът тече нормално, годината тъкмо е стартирала, а жителите на малкото градче са обнадеждени за новото начало.

Но един инцидент още в началото на годината преобръща живота им.

В продължение на няколко седмици, след началото на годината, жителите съобщават за възникнали пожари в домовете им, без видима причина.

They got a patsy, Italy: Mystery Fires in Sicily Village Blamed on Aliens@IBTimes UK-Jul 29, 2014 Canneto di Caronia pic.twitter.com/KtgBy3Z7Qb — Dave Ness Jr (@davidanessjr) March 27, 2015

Те твърдят, че електроуреди, дивани и канапета се възпламеняват от само себе си. Включват се алармите на автомобилите, вратите се отключват и заключват.

Кметът на града се свързва незабавно с правителството и се назначава проверка по случая. Изпратени са най-добрите следователи, които да проучат мистерията.

Пожарите не спират, а жителите започват да се тревожат за безопасността си.

През март 2004 години всички местни са евакуирани и изпратени в хотел, за да се гарантира тяхната безопасност.

Внезапните пожари не спират, а случаите постоянно се увеличават. Огнената стихия сякаш се предава от къща на къща.

Italian Village Plagued by Mysterious Fires Has Been Puzzling Scientists for Years pic.twitter.com/wf1JsFxcgz — The Mystery Box (@themysterybox13) July 21, 2015

Всички къщи разположени между бреговете на Тиренско морето и железопътната линия в Карония са засегнати от огнените стихии.

Близо 9 месеца инцидентите със самозапалени електроуреди и мебели не спират, а учени и следователи не успяват да открият причината.

Местните вярвали, че всичко, което им се случва е породено от поутъргайси или Луцифер.

Докато експертите разследват случая десетки свещеници посещават селището, за да се опитат да прогонят „злите сили”.

Italian Village Plagued By Mysterious Fires Has Been Puzz... https://t.co/q8tK5x6646 pic.twitter.com/cWU4upp0NP — Tigress (@4u_ih) February 3, 2016

В населеното място е обявено бедствено положение, а с отпуснатите средства в малкия град започват проучвания, с които да се даде яснота по случая.

Франко Валенти, инженер, започва работа по предполагаемите източници на пожар, като достига до няколко хипотези, които бързо са отхвърлени от правителството.

След едномесечна работа по случая, той заключва, че заземените проводници от близките железопътни коловози причиняват натрупване на електрическа енергия.

След като тази енергия се натрупа, натоварва мрежата и причинява късо съединение, което съответно възпламенява мебелите или електроуредите.

Но железопътните служители заявяват, че линията отговаря на нормите за безопасност и случаят отново остава нерешен.

Част от твърденията на разследващите органи, включително и на Франко Валенти били, че под населеното място има подземно натрупване на електроенергия, която предизвиква спонтанните пожари.

Но и тази теория била отхвърлена много бързо от правителството.

Населението е върнато обратно по домовете си, а разследващите органи са освободени от задълженията си да разследват случая.

Всичко започва спокойно, а години наред населението вярва, че зад всички тези пожари стоят "злите сили".

Историята е забравена и всички продължават своя спокоен начин на живот.

До 2014 година, когато огнените стихии не се появяват отново.

Според кметът на населеното място пожарите в Карония са причинени от „неизвестно електромагнитно излъчване“, а местните жители са убедени, че са причинени от призраци, вещици или тайни военни тестове на американски радиационни оръжия.

В един от предполагаемите доклади се посочва, че пожарите са в следствие на „извънземна намеса“, а пламъци са „причинени от електромагнитни вълни с висока мощност, които не е възможно да са създадени от човек, защото достига мощност между 12 и 15 гигавата. "

Странните твърдения не спират, а за да се предотврати ескалация на напрежението в района, правителството обявява доклад, в който се твърди, че пожарите са в следствие на „умишлен палеж”.

Обвинен е Джузепе Пезино, 26-годишен младеж. Според полицията, Джузепе и баща му са предизвикали умишлено палежите, с цел да сплашат населението.

Все още обаче не е напълно ясно как младежът е предизвикал пожарите, без да има следи от взлом.

Жителите на Карония, както и кметът, продължават да вярват, че пожарите са предизвикани или от НЛО или от експерименти на военните бази във водите на Тиренско море, въпреки че правителството е на друго мнение.

