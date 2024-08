Мистерията на убийството на последния велик фараон Рамзес lll

З аговорнически съпруги. Крещящи мумии. Векове на спекулации. Въпросите за т.нар. заговор в царския харем - заговор за убийството на древноегипетския фараон Рамзес III около 1155 г. пр.н.е. - продължават да съществуват повече от 3000 години.

Сюжетът, свързан с наследството, звучи като истинска „Игра на тронове“, но мистерията как археолозите го разплитат три хилядолетия по-късно би била перфектна тема за всеки детективски сериал.

Това, което историците знаят, е, че конспирацията е изправила едно срещу друго две от децата на фараона - синовете Тити и Тийе. Но подробностите за заговора - и дали той действително е успял да убие фараона - остават един от най-интригуващите студени случаи в историята, докато съвременната археология не помага за разрешаването му.

Какво наистина се е случило с Рамзес III, фараон на една обречена древна империя? Ето как археолозите разкриха истината за конспирацията с харема, слагайки край на един вековен казус и показвайки колко жесток е бил животът сред древноегипетските кралски особи.

Натъкване на древна загадка за убийство

Споменът за заговора в харема на фараона Рамзес III се е изгубил във времето през XIX в., когато европейските антиквари масово пристигат в Египет в търсене на древни артефакти. Благодарение на току-що преведения Розетски камък, тези протоархеолози са нетърпеливи да преведат древните надписи и йероглифи.

Особено интригуващо е откриването през 20-те години на XIX в. на 18-метров съдебен свитък от XII в. пр.н.е. - документ, описващ заговор срещу египетския фараон от собствения му царски харем.

Папирусът, закупен от местен пазар, описва процеса за държавна измяна, последвал неуспешния преврат, като сочи с пръст една от съпругите на Рамзес III - Тие, и нейния син Пентавар.

Интриги в харема

Подобно на други фараони, Рамзес III имал главна съпруга, Тийе, и няколко второстепенни съпруги, които живеели заедно в царския харем, заедно с децата и слугите си. Харемът е луксозен символ на властта и влиянието на фараона - и средище на политическа дейност, която в голяма степен е съсредоточена върху въпросите на династията и наследяването.

Съпругите на Рамзес III раждали много наследници, бройката достигала до 100 деца. Но определянето на наследник се оказало предизвикателство, тъй като 12 от синовете в линията за трона починали по време на живота на фараона. През 1164 г. пр.н.е. умира още един престолонаследник, което оставя на трона по-малък син на Тити.

Според свитъка Тие, като една от второстепенните съпруги, искала Пентавар да заеме трона вместо нея. Затова тя се възползва от помощта на редица влиятелни играчи в харема и членове на кралското семейство, включително други съпруги и личния лекар на фараона.

Въпреки че в документа са посочени всички мъже, обвинени в участие в заговора, в него е посочена само една жена - Тие. Освен това в него се премълчава дали заговорниците са успели да убият Рамзес III и се изопачават имената на обвиняемите - пропуски, които карат съвременните изследователи да го определят като „упражнение по сдържаност“.

Последният велик фараон

Изследователите знаят, че превратът не е променил линията на наследяване: Синът на главната съпруга на Рамзес III, Тити, е наследил Рамзес III. Затова те предполагат, че заговорът е бил неуспешен опит на второстепенна съпруга да промени баланса на властта в полза на сина си.

Остават обаче въпросителни относно истинския резултат от преврата и как Тие е успял да убеди толкова много кралски служители да се включат в такава опасна акция за придобиване на власт. И ако не го е убил, историците се чудят дали превратът не е допринесъл за дестабилизирането на управлението на Рамзес III.

Рамзес е бил най-могъщият човек в Египет по време на управлението си от 1186 до 1155 г. пр.н.е. Но както е правила историята, той се оказва последният велик фараон - а синът, който най-накрая го наследява, синът на Тити, Рамзес IV, наследява отслабено царство. По време на управлението на Рамзес III Египет се сблъсква с инвазия, икономически размирици и вътрешни проблеми, като например първата известна обща стачка, която се провежда сред недоволните строители на гробници, натоварени с изграждането на огромното място за почивка на фараона. Дали заговорът в харема е причина за неговото падане?

Гробницата на Рамзес III

