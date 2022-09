Случайно откриха гробница от времето на Рамзес Втори

В Израел случайно е открита "уникална" непокътната гробница на възраст около 3300 години, съобщават ДПА и Франс прес, позовавайки се на израелската Служба за антики.

Погребалната пещера, датираща от времето на египетския фараон Рамзес Втори, съдържа десетки древни артефакти - керамични съдове, някои от които боядисани в червено, а други съдържащи кости, бронзови предмети, върхове на стрели и копия.

Accidentally discovered cave under beach in Israel turns out to be rare tomb from Ramses II era https://t.co/Ekiu4GMWs8

Гробницата е открита случайно на 13 септември в Националния парк Палмахим, южно от Тел Авив, когато машина за изкопни работи се натъква на парче камък, което се оказа покривът ѝ.

Във видео, публикувано от израелската Служба за антики, изумени археолози показват десетки керамични съдове с различни форми и размери, датиращи от времето на египетския фараон, починал през 1213 г. пр.н.е.

"Пещерата, открита по време на строителни работи, е достъпна за първи път, откакто е запечатана по времето на Рамзес Втори", казват от службата.

The discovery in Israel of the tomb of the time of Ramses II - Science et Avenir https://t.co/NBZu6oDdl7

Israeli archaeological authorities announced Sunday the discovery of a "unique" tomb dating bac... pic.twitter.com/32aajwSSJZ