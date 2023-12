Археологическа сага: Това ли е изгубеният египетски град на Рамзес II

П рез 1941 г. разкриването на дузина царски египетски гробници в древния град Танис в долината на Нил пленява археолозите. Откритията на френския египтолог Пиер Монте водят до възможността Танис да е дълго търсеният Рамзес II.

Мястото е известно с гранитни блокове, изписани с кралския картуш (овалът, който огражда името на фараона при изписването му - бел. ред.) на Рамзес II, което показва историческото му значение.

Гробниците са се простирали до затрупаните руини на гигантски храм, на които по-ранни археолози са се натъкнали. Привлекателността на града се е задълбочила с откриването на златни съдове и сребърен ковчег в гробниците.

