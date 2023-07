Минало и настояще: Ели Сааб завладя парижкия моден подиум с вечните героини (СНИМКИ)

С ред каменните колонади на Музея на декоративните изкуства, прилежащ към Лувъра, в сряда Ели Сааб представи най-новата си колекция пред развълнувана публика от ВИП личности, сред които се открояваше американската актриса и продуцент Алиша Силвърстоун, съобщава АП.

На фона на историческото място Сааб демонстрира ревю, което изуми присъстващите със сложните си детайли и великолепни силуети - и оправда величието на обстановката.

Оставайки верен на своята естетика, насочена към блясъка, в есенната си колекция Сааб пресъздаде контурите на историята през модерна гледна точка. Черпейки вдъхновение от женските образи в епохални филми - Кейт Бланшет в „Елизабет“, Чарлийз Терон в „Снежанка и ловецът“ и други, Сааб предложи впечатляваща интерпретация на тези вечни героини.

Glimpses of a distant past are brought into the mesmerizing present in ELIE SAAB HAUTE COUTURE AUTUMN WINTER 2023-24.



